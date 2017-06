CCOO niega que el nuevo calendario escolar se haya aprobado con consenso

Madrid, 17 jun (EFE).- El sindicato de CCOO de Madrid ha negado que el calendario escolar del curso escolar 2017-2018 haya sido aprobado tras una decisión unánime del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según anunció ayer la Consejería de Educación, y ha reclamado una rectificación al respecto.

En una nota de prensa, CCOO ha explicado que el Consejo Escolar, en la Comisión Permanente celebrada el jueves 14 de junio, "no pudo aprobar el calendario escolar porque no tiene competencias para hacerlo".

"El Consejo Escolar es un órgano consultivo que emite dictámenes e informes que pueden ser tenidos en cuenta o no por el Gobierno de Madrid. Así, lo que se hizo ese día en el Consejo Escolar es votar la admisión a trámite del proyecto de orden del calendario escolar, entre otras normas, sobre cada una de las cuales se había emitido su correspondiente dictamen", ha señalado.

Por otro lado, ha comentado que en la votación hubo "varios votos en contra", entre ellos los de las dos consejeras representantes de CCOO que, tras exponer los motivos del rechazo al dictamen del proyecto de orden por no recoger éste una enmienda a la totalidad, anunciaron voto particular.

"Debe quedar claro que la propuesta de calendario escolar para el curso próximo realizada por el Gobierno de Madrid no cuenta con consenso, aún no ha sido aprobada y ni mucho menos publicada y, por lo tanto, no está en vigor", ha dicho el sindicato.

CCOO considera "muy grave que se haya difundido una información falsa" y ha pedido una rectificación en las próximas 72 horas o, de lo contrario, emprenderá "todas las acciones legales que la legislación española permita".

"Esta maniobra, a nuestro juicio, sólo puede responder al interés político de trasmitir que el Gobierno regional es capaz de hacer algo que no hace: alcanzar consensos en elementos clave de política educativa", ha añadido.

Según informó ayer la Consejería de Educación, con el nuevo calendario los exámenes de recuperación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y FP serán trasladados de septiembre a junio a partir del próximo curso escolar 2017-2018.

El calendario prevé que el curso comenzará el 7 de septiembre en las Escuelas Infantiles (0-3 años), el 8 de septiembre en Educación Infantil y Primaria, el 12 de septiembre en Secundaria y Bachillerato para los alumnos de primer curso y el 13 para los demás niveles.

En el caso de la Formación Profesional (FP), las clases arrancarán el 13 de septiembre para los segundos cursos de FP Básica, Grado Medio y Superior. El primer curso de Básica y Grado Medio lo harán el 19 de septiembre y el primer curso de Grado Superior el 22 de septiembre.

La Consejería de Educación aseguró que el nuevo calendario se fijó por decisión unánime del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, órgano en el que están representados también todos los sectores de la educación, entre ellos profesores, familias, alumnos y sindicatos.