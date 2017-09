¿Cuánto cuesta un menú escolar?

Madrid, 22 sep (EFE).- Después de varios años de subida de precios de los menús escolares, este curso 2017-18 se han congelado sus costes en todas las comunidades excepto en Asturias y Murcia, donde han subido, aunque los importes de estas comidas son muy diferentes por regiones y llegan a duplicarse entre unas y otras.

Navarra y Cataluña, con 6,25 y 6,20 euros de precio medio por día, respectivamente, son las autonomías con los menús más caros en los colegios, mientras que Canarias (3,30 euros) y Asturias (3,50 euros), además de las ciudades autónomas de Ceuta (3,55 euros) y Melilla (3 euros), son las que tienen un menor coste.

Lo concluye la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) en su "Estudio sobre comedores escolares y compra próxima", donde recuerda que, según una encuesta propia, en 2016 más de la mitad de las familias utilizaban el comedor escolar de forma diaria (52,55 %) frente a un 11,19 % que no lo hacían porque no contaban con dicho servicio y otro 4,87 % que no lo usaban por motivos económicos.

Entre quienes usaban este servicio opcional, el 84,19 % afirmaba no tener ayudas y, de este porcentaje, el 24,25 % tenía problemas económicos para poder pagarlo.

No obstante, casi todas las autonomías disponen de ayudas o becas de comedor.

La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, ha reclamado, con motivo del inicio del curso escolar, precios más ajustados para los comedores escolares y ha abogado por que los centros escolares vuelvan a tener su propia cocina para preparar sus menús diarios.

También ha defendido "una alimentación de proximidad y ecológica".

Por su lado, el informe "Datos y cifras. Curso escolar 2016/17", del Ministerio de Educación, señala que en 2014-15 el 58,1 % de los centros públicos ofertaba comedor escolar, el 85,7 % de los concertados y el 66 % de los privados.

Los datos son desiguales por etapas educativas, especialmente en Educación Secundaria Obligatoria (ESO): en la escuela pública solo tienen dicho servicio el 17,6 % de los centros, en la privada concertada ese porcentaje sube hasta el 88,9 % y en la privada al 92,3 %.

Ceapa ha recordado que en seis comunidades descendió el precio del menú diario es sus centros educativos en el curso 2016-17 con relación al anterior: Murcia, Baleares, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Andalucía.

Por el contrario, se incrementaron los precios en Madrid (1,24 %).

Sin embargo, en el nuevo curso 2017-18 se mantienen los precios de los comedores escolares excepto en Asturias (16,6 %) y Murcia (1,17 %).

Y solo baja este coste en Aragón (0,41 %).

El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el precio medio por día del menú escolar (euros) en los cursos 2016-17 y 2017-18 y su variación porcentual (%) de acuerdo a los datos recogidos por la Ceapa, a la que no pertenece de momento País Vasco:

CCAA 2017-18 Variación

=================================================

Andalucía 4,38 =

Aragón 4,89 -0,41

Asturias 3,50 +16,6

Baleares 5,85 =

Canarias 3,30 =

Cantabria 4,50 =

C.-La Mancha 4,65 =

C. y León 4,50 =

Cataluña 6,20 =

Extremadura 4,12 =

Galicia 4,50 =

Madrid 4,88 =

Murcia 4,30 +1,17

Navarra 6,25 =

La Rioja 3,95 =

C. Valenc. 4,25 =

Ceuta 3,55 =

Melilla 3 =.