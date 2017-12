Sindicatos se movilizarán mientras sigue el diálogo sobre las oposiciones de los docentes

Madrid, 30 nov (EFE).- CC.OO., UGT, STEs y CSIF se movilizarán mientras siguen negociando con el Ministerio de Educación el decreto de acceso a la función pública de los docentes, ya que los sindicatos quieren que la fase de pruebas no sea eliminatoria, como sostiene el Ministerio, que apela al principio de mérito y capacidad.

Representantes de la Secretaría General de Educación y de los sindicatos se han reunido esta tarde para desbloquear la negociación de este punto del Decreto de Ingreso a la Función Pública Docente, después de que la mesa sectorial de esta mañana terminara sin acuerdo.

Por este motivo, varios representantes sindicales han permanecido horas en la sede de Educación a la espera de una respuesta a sus reivindicaciones, ya que estas cuatro organizaciones demandan, entre otras cuestiones, medidas para la estabilización del personal interino.

Francisco García, secretario General de Enseñanza de CC.OO., ha manifestado a Efe que ha habido avances esta tarde, mientras que, en un comunicado, el Ministerio ha recordado que "con voluntad de diálogo" ha aceptado planteamientos de las organizaciones sindicales.

No obstante, el ministro advertía hoy mismo de que "en algunos temas lo que pretenden algunos sindicatos choca con el ordenamiento jurídico", por lo que no es viable, en relación con el citado "principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública".

Una opinión no compartida por el responsable de CC.OO., que ha manifestado que la "inseguridad jurídica de la que habla el ministro no existe", ya que durante 2007 y 2011 "las oposiciones eran no eliminatorias" en España.

En cualquier caso, García ha reconocido que "ha habido avances", entre ellos la disposición del Ministerio a "crear una red de seguridad para que los más antiguos puedan seguir de interinos aunque no aprueben las oposiciones".

Además, ha dicho que "se ha abierto un nuevo espacio de diálogo para determinar si las pruebas de oposición son eliminatorias o no", ya que Educación ha aceptado seguir debatiendo este aspecto hasta que el Decreto "sea publicado en el BOE", lo que, ha añadido, "abre un plazo de negociación de unos tres meses".

Una reivindicación sindical que "será gestionada desde la movilización", ha asegurado el representante de CC.OO.

Entre las reivindicaciones sindicales aceptadas hoy por el ministerio, Educación destaca que la puntuación global del concurso-oposición resulte de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso: un 60 % para la fase de oposición y de un 40 % para la fase de concurso. El reglamento vigente lo cifraba en 2/3 y 1/3, respectivamente.

Queda pendiente la concreción de plazas de la oferta pública de empleo de las diferentes administraciones educativas, así como la modificación de los temarios en los procesos selectivos a partir de la convocatoria de 2020.

Desde el PSOE, la responsable de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha mostrado su "apoyo" a los sindicatos y ha recordado que comunidades autónomas y la mayoría del Congreso coinciden en "la necesidad de impulsar un verdadero proceso de estabilización del empleo".

Ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente del ministro Méndez de Vigo, quien coincide también en que en el ámbito educativo hay "demasiados interinos" (más de un 20 %), una situación que tiene que disminuir hasta el 8 % en tres años.