La Autónoma, segunda universidad española en investigación según Nature Index

Madrid, 2 dic (EFE).- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es la segunda universidad española en investigación "de calidad" a nivel institucional, según el ranking Nature Index, que también identifica a la UAM como el primer centro de Madrid en número de artículos publicados en revistas de prestigio de Ciencias Naturales.

La clasificación Nature Index, cuyos resultados de 2017 acaban de ser publicados, se apoya en una base de datos que recoge información en periodos de un año sobre investigadores y artículos de investigación publicados en un grupo de 68 revistas científicas especializadas en el área de las Ciencias Naturales.

Dicha base, creada en 2013, obtiene datos de 500 centros de educación superior y 500 universidades, según refleja en su última edición.

En esta lista la UAM se posiciona como la segunda universidad española y como la primera entre las universidades madrileñas por cantidad de artículos publicados (397), informa el centro educativo en un comunicado.

En concreto, entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, la UAM publicó 397 estudios, situándose en el segundo puesto a nivel nacional.

En cuanto al número de artículos publicados por materias, la UAM destaca en la clasificación global y especialmente por ser la segunda de la tabla en Ciencias Físicas, con 315 artículos publicados, y la tercera en Ciencias de la Vida, con 50 artículos publicados, han añadido.

Las revistas en las que se han publicado un mayor número de artículos relativos a esta materia son "Journal of High Energy Physics" (101 artículos), "European Physical Journal" (63) y "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" (58).