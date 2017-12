Educación espera que el PSOE haga aportaciones a la Ley de Universidades

Madrid, 4 dic (EFE).- El consejero de Educación, Rafael van Grieken, "no comparte" la enmienda a la totalidad que el PSOE presentará a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes), y mantiene "la esperanza" de que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, haga aportaciones al proyecto en la Asamblea.

Así lo ha manifestado en relación al anuncio ayer de Gabilondo, para quien al proyecto educativo le "falta vuelo al ser muy poco ambicioso", aunque matizó que la enmienda a la totalidad "no quiere decir que todo está mal", ya que algunas cosas "gustan" al PSOE pero no comparte "el modelo, la orientaciones y los valores", en palabras del portavoz socialista.

"Respeto este posicionamiento pero no lo comparto. El proyecto de la LEMES ha sido fruto de muchas reuniones, muchos acuerdos y modificaciones, y se ha estado gestando durante dos años", ha dicho hoy el consejero de Educación.

"Todavía tengo la esperanza de que el Partido Socialista y su portavoz, Ángel Gabilondo, quieran realmente aportar y construir, para hacer esta ley que Madrid necesita", ha añadido.

"Espero que no nos encontremos de nuevo con el 'no es no, y poco más", ha continuado Van Grieken quien ha recordado que los rectores de las seis universidades públicas madrileñas ya habían manifestado su consenso sobre la Lemes al comienzo del curso académico.

"Lo que necesita la comunidad en estos momentos es una buena Ley del Espacio de Educación Superior Madrileño (Lemes). El proyecto es un buen de partida para que esta ley vea la luz después de los trabajos de mejora que tendrá lugar en la Asamblea de Madrid", ha concluido.

El consejero ha hecho estas declaraciones tras un acto público en el IES Beatriz Galindo, donde presentó la guía 'Deberes: tareas después de la escuela'.