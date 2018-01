Educación ve un"anacronismo" en las normas de vestuario del colegio Juan Pablo II

Madrid, 11 ene (EFE).- El consejero de Educación, Rafael van Grieken, considera que la circular del colegio Juan Pablo II sobre el vestuario de sus profesoras "es un anacronismo, no tiene sentido a día de hoy", pero ha defendido la educación diferenciada para "los padres que consideran que es el modelo adecuado para sus hijos".

En una entrevista hoy con Onda Madrid, el consejero se ha referido así a la polémica surgida por una circular interna de dos colegios concertados del mismo grupo, el Juan Pablo II de Alcorcón y el de Guadarrama, con la que la dirección insta a seguir unas normas de recato en el vestir de profesoras, profesores y alumnos, según recoge la emisora en una nota de prensa.

"Ese texto es un anacronismo: no tiene sentido a día de hoy hablar de ese tipo de cuestiones o, al menos, no en los términos en los que vienen referidos", ha dicho el consejero para quien, de acuerdo a la normativa "hay que ver si este comunicado la incumple o no para que tenga repercusiones en el concierto educativo".

Una tarea que "tienen que hacer funcionarios especializados, como es el caso de la Inspección educativa. No es una cuestión de opiniones personales, para eso estamos en un Estado de Derecho. Tenemos que estar vigilantes. Aquí, si cabe, un poquito más para que no se emitan mensajes sexistas y no se eduque en esa línea", ha dicho Van Grieken.

Sin embargo, "eso es una cosa y otra la educación diferenciada. Es un modelo. Yo tengo tres hijas y ninguna ha tenido educación diferenciada pero respeto a los padres que consideran que es el modelo adecuado para sus hijos", ha puntualizado.

El consejero ha recordado que ya tuvieron que llamar la atención al Juan Pablo II por ofrecer la asignatura extraescolar de ganchillo a las niñas y fútbol para los niños. "Lo que teníamos que corregir lo corregimos. Ahora estamos siendo vigilantes con la normativa que tenemos", agregó.

Por otro lado, ha mostrado su satisfacción por el convenio sectorial firmado esta semana por la presidenta Cristina Cifuentes y los sindicatos de la enseñanza, que permitirá contratar a 2.800 nuevos profesores.

En cuanto al sector universitario, ha precisado que "la Ley universitaria es complicada de gestionar", pero que ya han conseguido un primer hito: "Poner sobre la mesa un anteproyecto, reconocido por los rectores como un punto de partida".

Ha reiterado que Madrid tiene "buenas universidades públicas y privadas pero es un sistema complicado que necesita coordinación, modernización y ser más competitivo", concluye en la nota de Onda Madrid.