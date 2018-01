Partidos retoman trabajos de pacto educativo entre optimismo y escepticismo

Madrid, 16 ene (EFE).- Los partidos políticos han retomado hoy en el Congreso los trabajos para buscar un Pacto Social y Político por la Educación que se debe reflejar en un documento a primeros del mes de mayo, aunque algunos han expresado su optimismo y otros su escepticismo para conseguirlo.

A la primera reunión del nuevo año han asistido a la Subcomisión sobre el pacto educativo representantes de todos los partidos, que desde hoy tratarán de llegar a acuerdos sobre el guión de 15 temas que han pactado previamente.

Con "optimismo" ha entrado a la reunión en la Cámara baja la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, que ha comentado que hay un "escenario favorable para llegar a un acuerdo".

"No escondemos que hay diferencias pero en los acuerdos se trata de que cada uno sepa anteponer los intereses generales a los particulares" y "logremos un texto que sea acordado por el mayor número de grupos posibles", ha dicho.

Moneo ha señalado que "el pacto no puede ser parcial" sino "ambicioso, de futuro, de reformas para la mejora del sistema educativo".

Desde el PSOE, Luz Martínez Seijo ha destacado que le gustaría comenzar el debate con el diagnóstico del sistema educativo y que su grupo quiere trabajar en una "propuesta clara, innovadora y que dé soluciones al sistema educativo que pretendemos para el siglo XXI".

Habrá "acuerdo global o acuerdos parciales" porque "conseguir un acuerdo absoluto en materia educativa en un guión ambicioso, que cubre todo el sistema educativo, puede ser complicado", ha reconocido Martínez.

Por su lado, el portavoz educativo de Podemos, Javier Sánchez, ha recordado que la Subcomisión lleva casi un año de trabajos (comenzó en febrero de 2017) y ha considerado que "la realidad es que no se ha tomado ninguna decisión concreta".

"El Gobierno no ha hecho las rectificaciones debidas sobre la ley de Wert y no ha revertido los recortes en educación", sino que "sigue planteando nuevos recortes para 2018", ha apuntado Sánchez, para quien un pacto que "no apuesta por la escuela pública y no plantea abiertamente la supresión de la Lomce sino más bien un maquillaje, será un pacto educativo que no sirva".

Además, el portavoz de Podemos ha afirmado que "un acuerdo de mínimos guiado por PP y Ciudadanos habrá sido la enésima estafa para la comunidad educativa".

Marta Martín (Ciudadanos) se ha mostrado "expectante" y ha recalcado que ahora comienza la parte de debatir "punto por punto" el guión para "seguir avanzando".

"De momento hemos conseguido consensuar un guión, eso da cuenta de que hay muchos puntos que queremos tratar y abordar y las expectativas son buenas" para el pacto, según la portavoz de Educación de la formación naranja.

A la reunión ha asistido PNV, cuyo portavoz educativo, Joseba Agirretxea, ha señalado a Efe que "nunca" han dicho que no estarían en el pacto, aunque hayan acudido "unas veces sí y otras no" a las reuniones.

"Dijimos que estaríamos con distancia, nuestra posición crítica no ha variado ni un ápice", ha enfatizado Agirretxea.

Sergi Miquel (PDeCAT) también ha expresado a Efe su intención de participar "hasta el final" en el pacto; aunque ha añadido: "hay que esperar al documento que quede para ver si lo firmamos o no lo apoyamos".

"La educación es un tema importante para Cataluña y vamos a aportar nuestro punto de vista", ha añadido.

A la reunión también ha acudido Joan Olòriz (Esquerra), que el pasado noviembre afirmó que no firmaría el pacto pero acudiría a la Subcomisión como "observador crítico".