PP y Cs siguen trabajando por pacto educativo y Podemos lo ve en punto muerto

Madrid, 7 mar (EFE).- EL PP y Ciudadanos han asegurado hoy que seguirán trabajando en la Subcomisión para lograr un Pacto Social y Político por la Educación mientras que Podemos cree que está "en punto muerto" después de que el PSOE abandonara ayer las reuniones.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, y la portavoz de Educación, Sandra Moneo, han pedido al PSOE que "reconsidere su postura" y vuelva a la Subcomisión.

"No sería deseable un pacto sin el PSOE", pero esa actitud "no puede suponer un veto sobre los trabajos, hay que seguir trabajando", ha argumentado Moneo.

Ha explicado que los grupos se han dado una semana de plazo para volver a convocar a la Subcomisión ya que en la próxima está prevista una reunión de la Comisión de Educación para tratar diversos asuntos.

Preguntada por una posible salida de Podemos del pacto, Moneo ha contestado: "si alguno más quiere levantarse lo lamentaré muchísimo pero seguiremos trabajando en el informe -para el pacto educativo- de manera honrada, leal y rigurosa" con la sociedad y la comunidad educativa.

Además, ha comentado que en la reunión celebrada hoy, a la que no ha asistido el PSOE, se ha propuesto que las medidas que se aprueben -sobre un guión de 15 temas- lo sea por mayoría absoluta y no por tres quintos como se acordó el pasado enero.

También ha insistido en señalar que hay unos plazos marcados que pasan por que la Subcomisión tenga un documento de consenso a mediados de mayo y si no habrá que pedir una prórroga.

Desde Unidos Podemos, el portavoz educativo, Javier Sánchez, ha comentado que "a estas alturas" son "muy pesimistas" con la continuación de los trabajos ya que el PP no garantiza un suelo de financiación del 5 % que permita revertir los recortes y porque el PSOE no está dispuesto a reconsiderar la metodología que permitiría mayorías alternativas dentro de la Subcomisión para aprobar cosas que no quieran los populares.

"El pacto está en vía muerta" y si no se solucionan esos dos temas "no habrá pacto educativo".

Precisamente esta tarde, Unidos Podemos ha convocado a representantes de la comunidad educativa -profesores, padres y estudiantes- a una reunión esta tarde en el Congreso con el fin de decidir si continúan participando en la Subcomisión para el Pacto Educativo.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidos Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que un Pacto de Estado de Educación sin la comunidad educativa "nace ya muerto".

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín ha comentado que "en aras a desbloquear la situación" el próximo martes su formación llevará la propuesta de financiación que en su día hizo el exministro socialista Ángel Gabilondo para un pacto educativo.

La idea de Gabilondo era un compromiso de financiar las medidas necesarias y hacerlo progresivamente, teniendo en cuenta la media del PIB europeo, pero "no poner el PIB como condicionante".

También ha apoyado que se cambie el sistema de votación a una mayoría absoluta.

El portavoz de Educación del PNV en la Cámara Baja, Joseba Agirretxea, ha recordado que presentó a la Subcomisión un documento en el que reivindicaba la autonomía educativa en Euskadi y que el PSOE le pidió que esperara a que se tratara el tema de la territorialidad.

"Respetamos esa petición y ahora es el PSOE el que se ha levantado", ha comentado Agirretxea, que ha añadido: "no vamos a hacer ahora la levantada pero estamos en la misma distancia" que al principio.

"El tren de la Subcomisión ha descarrilado y la alternativa es ponerlo encima de las vías", ha comentado por su parte el portavoz de ERC, Joan Olòriz, que ha opinado que "cambiar las reglas del juego es responsabilidad del PSOE por irse y también de los que se quedan".