Acusan a Educación de "tapar" casos de acoso escolar para rebajar las cifras

Madrid, 12 mar (EFE).- La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar (AMACAE) ha denunciado hoy, junto con CCOO, que la Consejería de Educación "intenta tapar" los casos de acoso escolar para rebajar las cifras, que aumentaron en 2017 y que, en lo que va de 2018, "duplican las del primer trimestre del año pasado".

Así lo han manifestado la presidenta de la asociación, María José Fernández, y la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, en rueda de prensa para presentar la película 'El silencio roto', de la directora Piluca Vaquero, madre de una niña que sufrió acoso.

"La estadística no ha bajado, seguimos detectando un aumento de casos. Casi todos los días nos llegan casos nuevos", según Fernández. En los cuatro años de la asociación, "en 2015 hubo un aumento significativo. En 2017 se duplicó respecto a 2015 y supuso un 40% más que en 2016. En lo que va de año tenemos el doble de denuncias que en el primer trimestre del año pasado", añade.

Este año hay "picos altos en tercero y cuarto de Primaria, la mayor parte en la escuela concertada", que tiene un protocolo interno y muchas veces "se resisten a aplicar el de la Comunidad", según la presidenta de la asociación.

Para Galvín, "hay una obsesión por parte de la Consejería de que los datos sean reducidos" y le preocupa que la reducción del 38% anunciada por Educación, sea "de maquillaje, cosmética y no real".

"Observamos de manera regular que, cada vez que hay denuncias, la consejería pretende tapar, llevarlo al terreno de lo privado, de la microdinámica del propio centro educativo" quitándole la dimensión colectiva al problema.

A su juicio, tanto el Ministerio como la Consejería "tratan de abordarlo como algo privado e individual"; la postura de la consejería es "cada centro que se apañe", está "todo individualizado, descontextualizado y desregularizado", asegura Galvín.

En la Consejería "hay una carrera para que los datos sean presentables", según CCOO, mientras que para la asociación "no hay voluntad política, porque a quien se escucha es al colegio. Como el centro tiene la última palabra y no quiere conflicto, lo suele negar", añade la presidenta de Amacae.

El protocolo "tiene tres casillas: una pone 'hay indicios de acoso'; otra pone 'no hay indicios', y la tercera pone 'Otros", detalla Fernández. Los centros "suelen poner o bien que 'no hay indicios' o marcan la casilla 'Otros', donde como mucho ponen 'conflictos'. Y como conflicto no es lo mismo que acoso, ya han bajado la tasa", agrega.

"Muchas familias están muy angustiadas", afirma Galvín, entre ellas la de un delegado de CCOO cuya hija está siendo acosada y recibe apoyo de Amacae.

"Los padres nos llegan a la desesperada, diciendo que han llamado a todas las puertas, que desde la Consejería de Educación solo se encuentran con trabas", asevera Fernández.

Para CCOO se necesita "un Plan integral de Convivencia" en cada centro, que incluya formación del profesorado y de las comunidades educativas. Hay que cambiar la cultura escolar, no se puede tener la piel gruesa, ser poco sensibles a las primeras señales de acoso".

La principal causa, según los expertos "es la diversidad, en cualquiera de sus formas -de género, de opción afectivo-sexual, de físico, de gustos, hábitos de ocio- que hace que los niños sean señalados de manera sistemática", sostiene Galvín.

"Hay una falta de formación de profesores, incluso colegios han pedido formación del profesorado a nuestra asociación, algo increíble. ¿Qué está pasando a la Consejería para que todavía se demande formación, para que sigan ocurriendo casos y que pongan trabas? Lo que no hace la administración, lo hacemos nosotros", asevera Fernández.

La asociación solicitó en febrero de 2017 reunirse con la presidenta Cristina Cifuentes, que en noviembre les envió una carta diciendo que "está muy preocupada" y que su gabinete daría una cita a Amacae. "No hemos vuelto a saber nada", sostiene Fernández.

Según Galvín, la lucha contra el acoso va "retrasada" y además está "absolutamente desregularizada, deja en manos de cada centro las actuaciones en materia de convivencia".

CCOO defiende un Plan de Convivencia que tenga "una primera fase que sea preventiva y tenga un desarrollo de medidas", como los profesionales que hacen falta: los Profesionales Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC).

Están incluidos en la normativa para prevenir y detectar casos, pero "en Madrid no existen ni están formalmente nombrados en las plantillas de los centros", según CCOO, para quien los centros deben tener su plan y "tener recursos para poder aplicarlo".