ERC abandona el Pacto Educativo y PP y Cs seguirán intentando lograr consenso

Madrid, 13 mar (EFE).- El PP y Ciudadanos seguirán trabajando en la Subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo con el fin de lograr un documento de consenso en mayo, a pesar de la ausencia de PSOE y Unidos Podemos, así como la de ERC, que hoy ha anunciado que también abandona las reuniones.

Así lo han señalado los portavoces de los grupos parlamentarios citados tras acudir a una reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Educación del Congreso, en la que se ha decidido que el próximo martes la Subcomisión siga con los trabajos.

A dicha reunión está previsto que no acuda el PNV pero sí el PDeCAT, según han señalado a Efe fuentes de ambas formaciones.

El portavoz de Educación en el Congreso de ERC, Joan Olòriz, ha dicho que PP y Ciudadanos no tienen mayoría" por lo que el documento que salga de la Subcomisión será "de acuerdo, que no de pacto", entre esos dos partidos, ha criticado Olòriz.

"Hay un acuerdo o hay que empezar de nuevo" o "el postureo de salir o quedarse será ineficaz para unos y otros", según el diputado de ERC, que ha asegurado que su partido no irá a una reunión que "no sea eficaz" y solo volverán "cuando los acuerdos sean posibles".

La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha recalcado que ha presentado dos ofertas de financiación a los socialistas y ambas han sido rechazadas, a pesar de que la segunda representaba llegar al 5 % del PIB como pide el PSOE para continuar en el pacto, pero con un compromiso de que las comunidades aportaran al menos un tercio de esa inversión autonómica.

"Los recursos que quiere el PSOE se los ha ofrecido el PP" pero quizá este partido tiene "un problema de ámbito territorial", ha argumentado Moneo, que el próximo martes "va a seguir trabajando" aunque sea por conseguir solo un dictamen que llevar al Pleno del Congreso.

Respecto a la marcha hoy de ERC, Moneo ha comentado que era "previsible" y ha subrayado que cada partido tiene su "responsabilidad" con la decisión que toma.

Sobre el dictamen, Moneo ha añadido que propondrán medidas educativas, entre las que se defenderá el poder estudiar en castellano en todo el sistema educativo español a través de un "bilingüismo integrador".

Marta Martín (Ciudadanos) ha explicado que su grupo ha vuelto a proponer al PSOE y a Unidos Podemos que regresen, al primero con la propuesta de financiación que en su día hizo el exministro Ángel Gabilondo, y al segundo con un nuevo sistema de votos de los puntos del pacto, por mayoría absoluta en vez de por tres quintos como está fijado hasta ahora.

Ha comentado que hace once años el PSOE propuso para un pacto educativo que se incrementara la financiación educativa a niveles de la UE y que hubiera una memoria económica.

Ciudadanos va a seguir trabajando y "llamando al PSOE a la cordura" porque la educación es "una cuestión de Estado".

Luz Martínez Seijo (PSOE) ha afirmado que siguen esperando una nueva propuesta de financiación por parte del PP y, si no la hay, seguirán sin acudir a la Subcomisión.

"Tenemos la esperanza de que el Gobierno recapacite", ha aseverado Martínez, que ha dicho que no aceptan la propuesta de Ciudadanos de volver a lo hablado por Gabilondo porque no contó con el apoyo del PP y "no tiene sentido volverla a traer encima de la mesa".

"La situación política, educativa y de financiación ha sido modificada radicalmente desde hace ocho años", ha dicho Martínez, que ha abogado por derogar la Lomce.

Javier Sánchez (Unidos Podemos) ha insistido en señalar que "si no hay una propuesta de pacto social, territorial y político" la Subcomisión está abocada "al fracaso, como se verá en los próximos meses".

El PNV recordó la semana pasada que ha presentado un documento a la Subcomisión en el que reivindica la autonomía educativa en Euskadi, punto ineludible para poder firmar cualquier pacto.

Y el PDeCAT sigue en el pacto "para defender" sus temas, han dicho a Efe fuentes de este partido.