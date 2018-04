Maestre dice que Cifuentes no se va ir y que depende de Cs un gobierno limpio

Madrid, 6 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha considerado hoy que Cristina Cifuentes no se va a ir "por su propio pie" de la presidencia de la Comunidad de Madrid y que depende de Ciudadanos apoyar un gobierno "limpio" o que siga gobernando alguien a quien "nadie" se cree.

Maestre se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas al finalizar la sesión de una comisión de investigación municipal, tras conocerse hoy que el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster realizado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la presidenta, aceptó "reconstruir una hipotética acta" del tribunal de evaluación.

"Por la actitud profundamente arrogante de la señora Cifuentes ha quedado demostrado que no podemos esperar nada de ella, que no se va a ir por su propio pie, aunque no hay nadie en España que crea que la señora Cifuentes hizo un máster, fue a las clases y presentó de forma regular un trabajo", ha indicado la portavoz municipal.

En ese sentido, Rita Maestre ha incidido en que depende de Cs que la Comunidad de Madrid tenga una presidencia "limpia y digna".

"Tiene 17 escaños en la Asamblea de Madrid y con su voto puede permitir que siga gobernando una señora" a la que nadie cree, ha censurado Rita Maestre, que ha recordado a Cs que a través de una moción de censura puede propiciar que "haya una gobierno técnico que permita llegar de una forma limpia a las elecciones de 2019".