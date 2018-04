Fuenlabrada destina 2 millones de euros a becas de libros y material escolar

Fuenlabrada, 8 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha abierto el plazo de solicitud de las 'Fuenbecas', las ayudas municipales para libros de texto y material escolar para alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Educación Infantil, para lo cual se destinarán "más de 2 millones de euros".

El importe de las becas, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 17 de abril, se ha incrementado este curso hasta un máximo de 110 euros para las familias con rentas no superiores a 13.759 euros con hijos cursando Bachillerato, Formación Profesional o Educación Especial.

Para las rentas inferiores a los 41.278 euros -en 2016- las ayudas irán desde 85 a 110 euros para alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o Educación Especial; de 65 a 85 euros para alumnos de Primaria y Secundaria; y de 45 a 55 euros para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años).

Las solicitudes se podrán realizar en el propio Ayuntamiento de Fuenlabrada y en las Juntas Municipales de Distrito de Loranca y de Vivero-Hospital-Universidad y tanto los solicitantes de la beca -padre, madre o tutor- como los alumnos beneficiarios deberán estar empadronados en Fuenlabrada a 1 de enero de 2018.

"Este proyecto de 'Fuenbecas', unido al de las 'Becas 0-3 años' y al de las 'Universiayudas', muestran una clara apuesta por una educación pública de calidad a través de la mayor red de protección escolar de todos los ayuntamientos de España", ha resaltado el alcalde, Javier Ayala (PSOE).

Ayala, quien se ha comprometido "no solo a mantener, sino a incrementar este tipo de ayudas", ha explicado que cada año el Gobierno municipal destina "más de 2 millones de euros" para becas y ayudas escolares, de las cuales se benefician "alrededor de 18.000 alumnos y sus familias.

"El año pasado, un total de 15.800 estudiantes recibieron una 'Fuenbeca'", ha añadido el primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia y Educación, Isidoro Ortega (PSOE), quien también ha mostrado su preocupación por la situación del nuevo colegio del Vivero, cuya apertura estaba prevista para el próximo curso.

Ortega ha dudado que la primera fase de este colegio esté lista para septiembre, ya que el proyecto de obra tiene "un plazo de ocho meses" y "aún no han comenzado realmente los trabajos" en el terreno cedido por el Ayuntamiento, aunque espera que esos plazos se puedan reducir, ya que si no sucede, "no llegamos a tiempo".