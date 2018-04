El polémico máster de Cifuentes llega mañana al Senado

Madrid, 9 abr (EFE).- El polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llega mañana al Senado a través del grupo socialista, que preguntará al Gobierno cómo va a recuperar el prestigio de la Universidad y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) tras este caso.

La senadora del PSOE María Encarnación Moya sostiene en su pregunta que el prestigio del mundo universitario "se ha puesto en cuestión" por lo conocido sobre la forma en que Cifuentes ha obtenido el máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La pregunta en la Cámara Alta, que deberá contestar el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se produce después de que hoy Ciudadanos haya pedido la dimisión de Cifuentes por el caso del máster y haya exigido al PP que presente una candidatura alternativa para dirigir el Gobierno madrileño.

Cristina Cifuentes ha asegurado estos días que no va a dimitir de su cargo porque no ve razón para ello, según ella no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".

Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid se produjeron después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegurara que no existe registro del acta de la defensa de su trabajo de fin de máster y, por tanto, no podía confirmar que "haya tenido lugar".

Esta universidad ha remitido el asunto a la Fiscalía de Móstoles.

Además, desde esta semana, los dos observadores externos nombrados por la conferencia de rectores CRUE -José Ángel Contreras, de la Universidad de Burgos, y Carmen Ruiz, de la Universidad de Murcia- deben revisar de forma presencial todo el proceso llevado a cabo en la URJC y harán una valoración.

Por otra parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha denunciado que Aneca, a la que habían pedido que revisara el máster de Cifuentes, les ha remitido a la Fundación para el Conocimiento Madri+d, cuya dirección es nombrada por la misma presidenta madrileña.

Esta fundación está dirigida por Jesús Sánchez Martos, que fue consejero de Sanidad con Cifuentes.

La Creup considera que una fundación que depende de la Comunidad de Madrid no es idónea para garantizar "la objetividad del proceso de evaluación de este máster".

Fuentes de Aneca han explicado a Efe que las competencias de evaluación para la verificación de las titulaciones de las universidades residen en los órganos de evaluación de las comunidades; en concreto, las de la Comunidad de Madrid dejaron de ser de su competencia en 2016.