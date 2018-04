La Comunidad destinará 20 millones para el acceso a la Formación Profesional

Madrid, 24 abr (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 20 millones de euros para financiar las becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior en centros privados autorizados.

Se estima que alrededor de 10.000 alumnos se beneficien de este programa de ayudas directas que, además, fomenta la libertad de elección a la hora de escoger el centro educativo en el que se quiere estudiar la FP.

La cuantía de las becas se establece en función de la renta per cápita de la unidad familiar conforme a unos tramos establecidos y además se establece como requisito que los solicitantes no superen el límite de renta per cápita familiar de 20.000 euros.

De esta manera, una unidad familiar de 4 miembros no podrá tener unos ingresos anuales superiores a 80.000 euros si quiere solicitar las ayudas.

Lo que respecta a los tramos establecidos, las cuantías a percibir por los alumnos de primer curso serán las siguientes: las rentas de hasta 6.455 euros per cápita recibirán 2.600 euros; a las establecidas entre 6.456 y 9.318 euros les corresponderá una ayuda de 2.300 euros; y las de más de 9.318 euros recibirán una ayuda de 2.000 euros.

Por su parte, el reparto de las becas para alumnos de segundo curso de FP de Grado Superior: las rentas de hasta 6.455 euros per cápita recibirán 2.020 euros; a las establecidas entre 6.456 y 9.318 euros les corresponderá una ayuda de 1.780 euros; y las de más de 9.318 euros recibirán una ayuda de 1.540 euros.

En el caso de alumnos beneficiarios o familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción las becas serán de hasta 3.200 euros para el primer curso y 2.500 para el segundo.

La Comunidad de Madrid entregará a cada beneficiario una tarjeta personal por el valor total de beca anual y una vez justificada la asistencia del alumno y su permanencia en el centro, se abonará mensualmente y de forma anticipada a los centros la cuantía de la beca del alumno.

Además de estas ayudas, la Comunidad cuenta con las llamadas becas de segunda Oportunidad destinadas a que los jóvenes que abandonaron sus estudios de forma prematura obtengan la titulación necesaria para acceder al mercado laboral y que en la actualidad cuentan con un presupuesto de 7 millones de euros.

97.000 alumnos estudian Formación Profesional en alguno de sus niveles en la Comunidad, de los cuales, 60.000 lo hacen en centros públicos y 37.000 entre privados y privados con convenio.