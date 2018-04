Llaman al profesorado madrileño a la huelga contra las reválidas desde hoy

Madrid, 24 abr (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT, STEM y CGT, integrados en la Plataforma Regional por la Escuela Pública, llaman al profesorado de la Comunidad de Madrid a participar a partir de hoy en una huelga contra las pruebas externas de tercero y sexto de Educación Primaria y cuarto de Secundaria.

Cerca de 200.000 alumnos, procedentes de 1.300 centros de Primaria y 800 de Secundaria, públicos, concertados y privados de la región de Madrid, realizarán, a partir de hoy estas pruebas externas en aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Los estudiantes y las familias de la Plataforma Regional por la Escuela Pública apoyan la huelga y hacen un llamamiento a no realizar estas pruebas externas, con las que están en desacuerdo y que van a intentar paralizar.

Los convocantes de la huelga consideran que las pruebas externas solo han servido para elaborar un ránking de centros, carecen de rigor técnico y científico, no tienen en cuenta la evolución y características del alumnado y desprecian el trabajo real de los centros y de la profesión docente.

Argumentan que realizar estas pruebas puede suponer un perjuicio para el alumnado, puesto que en la Comunidad de Madrid la calificación aparece reflejada en el expediente, mientras que si no realizan solo aparecería un "no presentado" que no tendría consecuencias para la promoción y titulación.

Los sindicatos reclaman, además, la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes en la educación, un aumento de los presupuestos educativos hasta alcanzar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año y una mejora de la situación del profesorado.

La secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha opinado que es "una tomadura de pelo" que los centros educativos madrileños tengan que hacer evaluaciones que "no sirven para nada" cuando la presidenta regional, Cristina Cifuentes, está sumergida "en caso escandaloso en el que, al parecer, ha podido incurrir en mentiras graves y se ha hecho portadora de un máster que no ha cursado".

Desde la Consejería de Educación han resaltado que estas pruebas externas constituyen "una herramienta útil" para detectar las fortalezas y las debilidades del sistema educativo.

También han subrayado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda llevar a cabo este tipo de evaluaciones, con las que cuentan algunos de los países que presentan mejores resultados educativos a nivel internacional.

Las mismas fuentes han recalcado que la polémica sobre el máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "no tiene nada que ver" con el cumplimiento de la LOMCE.

Para la Consejería de Educación, la convocatoria de una huelga entre los profesores de la educación no universitaria madrileña "perjudica a las familias y a los centros porque les priva de una herramienta de gran utilidad para mejorar el sistema educativo".