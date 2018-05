La Delegación del Gobierno no permite la marcha contra el regreso de Cifuentes a la UCM

Madrid, 16 may (EFE).- La Delegación del Gobierno de Madrid no ha autorizado, por no haber sido comunicada con la suficiente antelación, la marcha de estudiantes convocada para hoy mismo a la una y media de la tarde hasta el Rectorado de la Universidad Complutense para protestar por la reincorporación de Cristina Cifuentes a su puesto en esta universidad.

Miembros de las asociaciones convocantes han explicado a Efe que a pesar de la prohibición mantendrán la protesta, ya que modificarán ligeramente el recorrido para que los manifestantes se mantengan en todo momento dentro del campus de la UCM -que sí ha autorizado la marcha- y no ocupen ni discurran por ninguna vía externa al campus.

Según explican las asociaciones convocantes, la comunicación de la marcha (que discurrirá desde el Metro de Ciudad Universitaria hasta el Rectorado de la UCM entre la una y media y las tres de la tarde) se produjo el pasado 9 de mayo.

No obstante, la Delegación del Gobierno recuerda en su resolución que las manifestaciones deben ser comunicadas con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo, salvo que existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria.

De acuerdo con el escrito remitido por la Delegación a los convocantes, "con la presente convocatoria no se ha cumplido el plazo establecido" con carácter general "ni se han alegado, y en consecuencia no cabe presumir, las causas extraordinarias y graves que justifican la urgencia de esta convocatoria".

Para los convocantes, esta resolución de la Delegación es una vulneración del derecho de reunión. "Para la delegada del Gobierno, del PP, la corrupción no es una cuestión urgente, ya que es la corrupción de su propio partido", argumentan en un comunicado.

Los convocantes de la marcha agregan que la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, "utiliza su cargo para encubrir a los miembros de su partido".

"No se puede prohibir que la comunidad universitaria de la UCM manifieste su descontento con este caso. Seguiremos adelante en contra de la corrupción del PP en las universidades públicas", concluyen.