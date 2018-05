Arkano: El espíritu de transformación social es algo muy presente en mi rap

Alicante, 21 may (EFE).- El cantante de rap Guillermo Rodríguez, conocido artísticamente como Arkano, ha afirmado hoy en una entrevista con EFE que "el espíritu de transformación social" es algo que siempre ha tenido "muy presente" en sus composiciones y trayectoria.

Con motivo del Día Internacional contra la 'LGTBIfobia' y la entrega del premio Angie Simonis 2018, se ha distinguido a este artista por poner la justicia social, la defensa de los derechos de estos colectivos y la lucha feminista en el centro del rap.

"Me gusta que se den este tipo de actos para que se ponga en valor, ya no a la persona que emite el mensaje, sino al mensaje en sí. Creo que lo importante es que se expanda, que se entienda que dentro del rap hay aliados de la lucha", ha señalado el rapero alicantino.

Ha agregado que uno de los principales ejes de su música es la "denuncia social" y el otro "lo podríamos llamar el eje emocional, es decir, todo aquello que me ha removido por dentro, que me ha traído sentimientos muy fuertes y me ha llevado a ese período de introspección".

"Siempre he intentado tener un pensamiento crítico con toda idea que se me presentaba delante. Por suerte mi entorno ha favorecido mucho a ello, tanto mi familia como mis amigos, y siempre ha estado presente ese pensamiento crítico con lo que nos rodeaba", ha remarcado.

Según Arkano, esta sociedad podría evolucionar hacia un entorno más tolerante, donde muchos de los conflictos y desigualdades podrían solucionarse teniendo en cuenta la "educación emocional" y, ha añadido, "si enseñamos a los individuos a entenderse a sí mismos".

"Creo que gran parte de los conflictos que nos rodean nacen de no saber muy bien qué está pasando dentro de nosotros, de vivir fuera de nuestro cuerpo y estar continuamente agobiados por el pasado y preocupados por el futuro", ha opinado.

Arkano está convencido de que si se tuvieran las herramientas necesarias para entendernos a nosotros mismos "nos guiaríamos más por el amor" y muchos de los conflictos, y por tanto muchas de las desigualdades y de los problemas que hay en la sociedad, se solucionarían.