Rectores iberoamericanos buscarán un crecimiento equitativo y sostenible

Salamanca, 22 may (EFE).- La "Declaración de Salamanca", como conclusión del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia celebrado en la capital salmantina, ha convocado hoy a sus participantes a liderar un crecimiento equitativo y sostenible dentro de un contexto de cambio "acelerado y constante".

El presidente del Comité Científico del Encuentro, Francisco Mora Mas, ha leído el documento elaborado con las conclusiones de cada uno de los paneles de debate, ante el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, entre otras autoridades.

Centrados en la transformación digital, la investigación y la contribución al desarrollo social y territorial, en los debates han participado casi 700 rectores de universidades, en su mayoría iberoamericanas, que acogen en sus aulas a 10 millones de alumnos de 26 países y que de este modo han conmemorado el Octavo Centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca.

El contexto de cambio actual "requiere de una Universidad que sea capaz no solo de adaptarse sino de liderar el cambio", lo que requiere de una estrategia institucional para cumplir con el objetivo de construir un futuro mejor en alianza con las propias universidades, pero también con el resto de instituciones públicas y privadas.

"Son y seguirán siendo tareas insustituibles de la Universidad el desarrollo de una ciudadanía crítica, ética y capaz; la creación, transmisión y transferencia del conocimiento que permita afrontar los retos mencionados y defender el papel de la educación como herramienta decisiva para el porvenir de los pueblos y de los territorios", concluye la Declaración.

Las "profundas desigualdades" que persisten en las sociedades iberoamericanas han sido también objeto de análisis en el documento, que plantea que no pueden ser eliminadas con la actuación aislada de las universidades, pero "sí pueden y deben ser una parte importante para su solución", como ejemplos de "equidad y diversidad" y actuando como agentes transformadores.

En su discurso ante el plenario del Encuentro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ensalzado la calidad de la universidad española y de sus profesores, que ha dicho que contribuyen a mejorar la libertad, la cohesión y el progreso de toda la sociedad.

Ha destacado la importancia del foro Universia para todos los que consideran la formación y el conocimiento como los elementos claves para un debate constructivo sobre le progreso de las sociedades. "Hablar de educación es hablar de un proyecto de país, de un proyecto de futuro", ha recalcado.

El presidente ha asegurado que España cuenta con centros universitarios del máximo nivel y con "magníficos profesionales y extraordinarios docentes" que cada día se esfuerzan por transmitir una formación sólida y los mejores valores a las generaciones más jóvenes.

Por su parte, Ana Botín ha afirmado que las instituciones públicas y privadas deben destinar más recursos para fomentar la educación, ya que su despliegue aleja a la sociedad de "extremismos y populismos", de "pos-verdades y de intentos de manipulación".

"Los extremismos y los populismos se combaten con más y mejor educación, no con menos. Las pos-verdades y los intentos de manipulación de la opinión pública se neutralizan mejor con más educación, no con menos. El cambio climático y los retos de la inmigración se combaten con más y mejor educación, no con menos", ha argumentado la presidenta de la entidad organizadora de esta cita.

Botín ha hecho un llamamiento para que los partidos políticos eviten la confrontación basada en la política educativa y, en cambio, les ha animado a "privilegiarla como un espacio de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, en pro del interés común y del conjunto de la sociedad".

La ciudad de Buenos Aires acogerá en 2023 el V Encuentro Internacional de Rectores Universia, por lo que tomará el relevo de la española Sevilla (2005), la mexicana Guadalajara (2010), la brasileña Río de Janeiro (2014) y la española Salamanca, que fue la elegida al conmemorar en este 2018 el Octavo Centenario de la creación de su Universidad, convertida así en la primera de España e Iberoamérica.