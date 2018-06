Van Grieken rechaza dimitir y niega presiones a URJC por caso del máster

Madrid, 7 jun (EFE).- El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha asegurado hoy que no va a dimitir pese a haber sido reprobado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, puesto que no hay "razones objetivas" para ello, y ha negado que haya presionado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el asunto del máster de Cristina Cifuentes.

"Tengo la conciencia tranquila con respecto a mi comportamiento en todo este caso", ha subrayado Van Grieken a los medios tras la votación de la proposición no de ley presentada por Podemos, en la que pedían su dimisión por la polémica en la obtención del título de posgrado de la expresidenta regional, y por el incumplimiento de sus compromisos en materia educativa.

Van Griken ha explicado que "en su día" defendió aquellas irregularidades basándose en la información que tenían, que fue la que "versión" que la propia Cifuentes "suministró", la cual, ha indicado, sigue creyendo a día de hoy al igual que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, hasta que la Justicia "demuestre lo contrario".

El consejero ha precisado que él tenía una información, y en base a ella, tuvo que hacer "una defensa institucional", ya que era el problema de una alumna de la URJC, que también era la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Eso se tornaba en un problema institucional en el que yo tenía que tener la información necesaria para tratar de solventar una necesidad de información que afectaba a la institución del Gobierno de la Comunidad", ha manifestado.

En esta línea, ha rechazado las denuncias de la oposición que le acusan de mentir, y ha añadido que todos son "hipótesis que no están demostradas", que están siendo investigadas por la Justicia y la propia universidad.

"Confío en la justicia, en la autonomía de las universidades a la hora de tomar sus decisiones y esperaré a ver cuáles son esas conclusiones", ha apostillado.

Asimismo, ha subrayado que fue vicerrector durante muchos años de la URJC pero que su "parcela" era la de la investigación.

"Yo no soy profesor de Derecho y no he tenido ninguna responsabilidad directa en nada de lo que tenga que ver con el Instituto de Derecho Público", ha remarcado el consejero, que ha declarado que respeta la decisión de la Cámara, aunque la atribuye a una actuación de "desgaste político".

Van Grieken seguirá en el cargo porque así lo ha decidido Garrido, que le acaba de dar su confianza, y es la persona que tiene que decidir cuando debe dejar el Gobierno.