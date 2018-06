CCOO acusa a Educación de infravalorar la presencia de amianto en colegios

Madrid, 12 jun (EFE).- CCOO considera "un escándalo" que, a los pocos días de sacar su informe alertando de que un 80% de los colegios puede tener amianto, la Consejería de Educación publique una lista de 16 centros que lo contienen "sin explicar por qué estos y no otros", y pide una "lista pública, exhaustiva y transparente".

La secretaria de CCOO, Isabel Galvín, ha justificado su estimación de que ocho de cada diez colegios puede contener amianto en cubiertas, bajantes o aislantes, "en base a las características de los colegios públicos construidos a finales de los setenta, durante los 80 y unos pocos a comienzos de los 90, cuando más se importó amianto en España".

Esta es "la realidad de nuestro parque de centros educativos en Madrid. No se trata de alarmar, sino de cumplir la ley y proteger a la ciudadanía, en este caso a la comunidad educativa", ha dicho Galvín en rueda de prensa.

A su juicio, es "una absoluta irresponsabilidad que, a los pocos días de negar la mayor y decir que éramos unos alarmistas, saquen una relación de 16 centros" donde reconocen que sí hay, según CCOO que además cuestiona por qué no lo hicieron público antes si ya se sabía.

Según Galvín, en la Consejería de Educación "no son transparentes, no son rigurosos y están decididos a no cumplir la ley".

De ahí que CCOO exija que "pongan en conocimiento de la opinión pública", y en concreto de los representantes sindicales "una relación de centros pública, transparente y exhaustiva, para conocer cuál es la realidad".

La lista de colegios e institutos se ha difundido "sin informar a los sindicatos y ni siquiera a los propios centros que desconocían que iban a salir en los medios de comunicación señalados", ha dicho.

"Si ya lo conocían, se tenía que haber actuado en ellos con muchísimo más rigor", según Galvín que cuestiona "por qué descartan al resto de centros y dónde están los informes", ya que los centros desconocen si han tenido alguna inspección al respecto, por lo que "no hay un plan riguroso".

De ahí que la secretaria pida "un estudio técnico exhaustivo", además de anunciar que su sindicato ya ha empezado un estudio centro a centro.

A favor de la Consejería, Galvín ha anunciado que, tras publicarse el informe de CCOO, Educación sí ha contactado con los sindicatos para crear los comités de Salud Pública y seguridad en el sector.

La educación es el único sector público que carece de delegados de Salud Laboral, por lo que la consejería, en cumplimiento del acuerdo sectorial firmado en enero pasado, ha telefoneado a los sindicatos para poner en marcha estos comités.

A su juicio, es "muy importante" que se reconozca esta situación, de cara a algún alumno que sufra problemas de salud en el futuro, como ocurrió con los trabajadores de Metro, con vistas a la incapacidad laboral, pensiones, tratamientos, etc.

"Ojalá no tengamos razón" respecto al porcentaje de colegios que podrían estar afectados, pero "que lo garanticen", ha dicho Galvín antes de reclamar un plan renove para proceder a la retirada del amianto de los centros.