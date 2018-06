PSOE y Podemos dicen que evaluaciones de programa bilingüe están adulteradas

Madrid, 14 jun (EFE).- PSOE-M y Podemos han criticado hoy el programa de enseñanza bilingüe madrileño al considerar que segrega al alumnado, pese a los buenos datos de los estudiantes de las primeras promociones aportados por la Consejería de Educación, unas cifras que creen que están "adulteradas".

El consejero de Educación, Rafael van Grieken, ha comparecido hoy en el Pleno de la Asamblea a petición propia para detallar los resultados de las evaluaciones realizadas a los alumnos que comenzaron el programa hace más de diez años para evaluar su nivel de inglés y cómo les ha afectado en el aprendizaje de otras materias.

Según el estudio, los alumnos del programa bilingüe obtienen mejores resultados en prácticamente todas las asignaturas además de Inglés, y su adquisición de conocimientos es similar o superior al de centros que no los son, tanto en materias cursadas en lengua inglesa como en lengua castellana.

De esta forma se demuestra que haber cursado materias en inglés no perjudica la adquisición de conocimientos respecto a alumnos que las cursaron en español, según ha explicado el consejero.

Al inicio de su intervención, la diputada de Podemos Beatriz Galiana se ha mostrado sorprendida de ver al consejero en el hemiciclo después de haber sido reprobado por la oposición en el Pleno de la semana pasada porque "no es válido para seguir en su responsabilidad".

La parlamentaria ha calificado el programa bilingüe como una manera de "pintar" el sistema educativo, con unos datos que, ha reprochado al consejero, no han sido proporcionados al resto de grupos.

De los datos se ha extraído que los madrileños han mejorado su inglés, una "obviedad" según la parlamentaria, "porque toda la política madrileña gira entorno al inglés", que provoca que la región se divida entre los niños que hablan el idioma y los que no.

Para que se desenvuelvan en inglés, a su juicio, hay que "destrozar el sistema educativo en dos" y destinar "todo el dinero destinado a la calidad educativa para asistentes de conversación".

"Crean niños de primera y de segunda", ha comentado Galiana, que ha precisado que más de la mitad de los niños de colegios bilingües "no llega a los objetivos" que se marca la Consejería.

"Solo llegan al B2", ha dicho la portavoz de Educación de Podemos, que ha considerado el programa como "una selección de los mejores alumnos en términos de resultados académicos".

El diputado socialista Juan José Moreno ha calificado de "acto propagandístico" esta evaluación del programa bilingüe, "el mayor intento de segregación", ha dicho.

Moreno ha comentado que los alumnos de Primaria en Matemáticas tiene mejor nota los bilingües que los no bilingües, mientras que en Ciencia y Tecnología es al revés.

A su juicio, explicar ciertas cosas en inglés "es contraproducente", ya que "repiten menos en los centros no bilingües", y ha añadido que poco más de un tercio del alumnado que había en estos centros en sexto de Primaria llega a cuarto de la ESO en el programa.

El parlamentario ha recordado que lo más importante no son las calificaciones, sino que también "hay cosas detrás", por lo que los datos aportados por la Consejería, ha opinado, denotan "filibusterismo de unas cifras adulteradas".

Moreno ha detallado que sus datos concluyen que los alumnos de los bilingües saben mas ingles, pero solo mejoran un 18 % con un 25 % más de horas en este idioma.

Desde Ciudadanos han considerado que la comparecencia del consejero a petición propia es fruto de la reprobación que sufrió la semana pasada en el Pleno, al estar "en juego su prestigio y su credibilidad", ha esgrimido la diputada María Teresa de la Iglesia.

"La elección de este tema tiene mas que ver que se nos olvidase que usted esté reprobado como consejero", ha valorado De la Iglesia, que ha aplaudido la decisión del Gobierno regional de evaluar el programa bilingüe.

Pero ese estudio, ha opinado, debe extenderse también a los procesos de aprendizaje, los programas educativos o el funcionamiento de centros docentes en donde se implanta el bilingüismo.

Con respecto a las evaluaciones de los resultados a alumnos en otras materias, ha manifestado que "no queda muy claro", ya que Ingles y Lengua castellana no se imparten en inglés, por lo que no debería influir en el nivel curricular porque son asignaturas "instrumentales".

Ha criticado que el consejero no haya mencionado propuestas encaminadas a mejorar los resultados de los alumnos que no alcanzan los niveles de debieran en la certificación, ni tampoco los problemas de escolarización en el tránsito de un programa no bilingüe a bilingüe.