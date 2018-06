La Asamblea rechaza tramitar una ley para mejorar la climatización en los colegios

Madrid, 21 jun (EFE).- El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado hoy la toma en consideración de una proposición de Ley de Podemos para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos madrileños mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de Podemos y Ciudadanos, que sumaban 43 diputados, la abstención del PSOE-M (36) y el voto en contra del PP (48).

Al ser más numerosos los votos en contra que los votos a favor, la toma en consideración de la proposición de Ley ha sido rechazada, por lo que este texto no se tramitará.

El diputado de Podemos Miguel Ardanuy ha defendido la necesidad de impulsar en la Comunidad de Madrid una Ley de estas características, que su formación ha llevado a otros parlamentos regionales como el de Andalucía y Extremadura.

"La situación que viven muchos centros educativos supone un problema para el bienestar y la salud de docentes y alumnos y un menoscabo para el rendimiento académico y la docencia en las aulas", ha dicho.

El parlamentario ha advertido de la posibilidad de llegar a "situaciones extremas", como durante la ola de calor del año pasado, cuando "decenas de estudiantes tuvieron que ser evacuados".

Además, ha criticado el "derroche económico para las arcas públicas" que supone tener "centros educativos muy antiguos, mal construidos o con materiales muy deficientes" y que, por lo tanto, "tienen una eficiencia energética muy baja".

"No podemos confiar solamente en la acción de este Gobierno para abordar este tema, necesitamos reglar el procedimiento desde la Asamblea", ha apuntado.

La diputada de Ciudadanos Ana Rodríguez ha apoyado la necesidad de impulsar mejoras en los centros educativos para "consumir menos energía, contaminar menos y tener un menor coste económico".

"La eficiencia energética no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor", ha apuntado.

Además, ha dicho que cuando el Gobierno regional habla de estos asuntos "sólo se le ocurre los abanicos dobla-dobla o llenar todo de aries acondicionados".

El diputado socialista Juan José Moreno ha comentado que no dudan de las "buenas intenciones" de la proposición de Ley de Podemos, pero ha señalado que tiene "deficiencias y limitaciones", ya que es "una copia prácticamente literal de la presentada en el Parlamento andaluz y más recientemente en Extremadura".

En su opinión, hay "alternativas mejores" a una proposición de Ley para tratar de mejorar la climatización de los centros educativos, como por ejemplo un plan de rehabilitación de los edificios o una ley más general sobre cambio climático.

"No todo se arregla con leyes, no podemos ver todo perdido de leyes", ha sostenido, pero ha explicado que han decidido abstenerse porque no les gusta "vetar" iniciativas legislativas.

Por su parte, la diputada del PP Gádor Ongil ha dicho que lo que propone Podemos en su iniciativa podría acometerse con una norma técnica de edificación.

"No todo se arregla con leyes", ha declarado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional aprobó en 2017 un Plan de Ahorro y Eficiencia energética en edificios públicos.

En concreto, sobre los centros educativos ha señalado que el Ejecutivo está "tomando medidas" para "tener a los alumnos y profesores en las condiciones adecuadas", como la instalación de toldos, ventiladores y el cambio de ventanas.

En declaraciones a los medios tras la votación de la proposición de Ley, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha acusado al PP de haber "mentido respecto al sentido de su voto", ya que inicialmente había informado de que se abstendría.