El consejero destaca la "absoluta normalidad" de las evaluaciones de la Lomce

Madrid, 21 jun (EFE).- El consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, ha destacado hoy la "absoluta normalidad" en el desarrollo de las pruebas externas previstas en la Lomce de tercero y sexto de Educación Primaria y cuarto de Secundaria.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero ha mostrado su agradecimiento tanto a las familias como a los equipos directivos y a los maestros y profesores que han hecho posible la realización de las evaluaciones.

Cerca de 200.000 alumnos procedentes de 1.300 centros de Primaria y 800 de Secundaria tanto públicos como concertados y privados hicieron las pruebas, que tuvieron lugar durante los meses de abril y mayo, según ha señalado el Gobierno regional en una nota de prensa.

El consejero ha señalado que el seguimiento de la huelga de profesores convocada para esas seis jornadas no superó el 0,5 % y "no afectó a la realización normal de las pruebas", de carácter diagnóstico y cuyos resultados no han sido publicados.