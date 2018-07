La doctora Ángeles Durán clausurará el curso de la Universidad Autónoma

Madrid, 7 jul (EFE).- La doctora Ángeles Durán, que fue la primera mujer en España en obtener una cátedra de Sociología, impartirá el 12 de julio la lección de clausura del presente curso académico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), titulada 'La otra economía española'.

El acto se celebrará en el edificio de Biología partir de las 20 horas.

Durán es 'doctora vinculada Ad Honorem' del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (Csic).

Es fundadora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la UAM, ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología y miembro del comité ejecutivo de la International Sociological Association.

También ha impartido docencia y desarrollado investigación en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, Zaragoza, Pontificia Universiade Católica de Río de Janeiro, University of Cambridge, University of Washington, University of Seattle y en el Instituto Europeo de Florencia, entre otros espacios.

Entre los numerosos galardones y premios que ha obtenido destacan el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas Pascual Madoz, la Medalla de Oro al Trabajo, la Medalla de Oro de Extremadura y los premios Protagonistas, Mensajeros de la Paz y Cultura para la Salud (ADEPS).