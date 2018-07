La Comunidad prevé regular la enseñanza concertada con un nuevo decreto

Madrid, 19 jul (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha resaltado hoy el "firme compromiso" del Gobierno regional con la libertad de elección de centro educativo y ha anunciado la intención de regular la enseñanza concertada con un nuevo decreto para transmitir "tranquilidad y confianza" al sector.

Garrido ha hecho este anuncio en una rueda de prensa celebrada tras una reunión mantenida en la sede del Gobierno regional con los representantes de las principales asociaciones, confederaciones y sindicatos de la educación concertada madrileña.

El encuentro tiene lugar días después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, señalara en su primera comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados que la educación concertada "puede estar o no estar" pero "la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación".

"Queremos reafirmar (nuestro compromiso) con medidas concretas de apoyo a la educación concertada que espero que supongan también una inyección de tranquilidad y confianza para un sector verdaderamente alarmado ante las preocupantes declaraciones de la ministra de Educación, que ha amenazado veladamente con prescindir de esta modalidad educativa", ha dicho Garrido.

Para ello, el Gobierno regional tiene la intención de elaborar un nuevo decreto para regular el ordenamiento de los 557 centros concertados que hay en la Comunidad.

El texto, que consensuarán con representantes del sector, prevé adelantar la solicitud de conciertos de enero a diciembre "para facilitar los centros de planificación" y solicitar a los centros privados una experiencia mínima de dos cursos académicos para poder aspirar a ser concertados.

Por otro lado, el Gobierno regional sufragará de forma progresiva a partir del curso 2018-2019 la incorporación de orientadores en los centros de educación concertada tanto en Primaria como en la segunda etapa de Infantil, como venía ocurriendo en la etapa de Secundaria.

La Comunidad de Madrid va a dar prioridad a los centros que escolaricen una mayor proporción de alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa, según ha detallado el Gobierno regional en una nota de prensa.

Así, el próximo curso este servicio llegará a 140 centros concertados, tal y como ha señalado Garrido, que ha resaltado el "firme compromiso" del Gobierno regional con la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias madrileñas.

Sobre la educación concertada, ha dicho que es un modelo "amparado por la Constitución" y que "hace posible la existencia de una oferta diversa y adecuada" junto con la pública y la privada.

"Lo que hace el Gobierno del Estado es amenazar un modelo educativo que responde a una amplísima demanda social al ser la concertada la segunda opción educativa más elegida en la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

A continuación, ha recordado que el 30 % de las familias madrileñas matriculan a sus hijos en centros concertados frente al 55 % en centros públicos y el 15 % en privados.

Garrido ha asegurado que el Gobierno regional va a "seguir defendiendo la autonomía de los centros y los conciertos educativos" frente a "imposiciones, cortapisas o exclusiones".

Asimismo, ha expresado su confianza en que las declaraciones de la ministra sean "una ocurrencia" y "no una amenaza a la enseñanza concertada", ya que no quieren tener "conflicto ni enfrentamiento" con el Gobierno de la nación.

"Parece que quiere imponer políticas de izquierdas a un Gobierno que no lo es", ha apuntado en referencia a la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda, que ha ejercido como portavoz de las organizaciones de enseñanza concertada, ha expresado la "honda preocupación" del sector tras las declaraciones de la ministra, que creen que les "alejan del necesario pacto educativo".

"Los centros públicos y concertados se necesitan entre sí", ha manifestado.

Al encuentro también han asistido representantes de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), FACEPM (Federación Autonómica de Centros de Enseñanza Privada de Madrid), UCETAM (Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo de Madrid) FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Titulares de Centros Católicos).

También ha habido miembros de FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), COFAPA Madrid (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Educativos de Madrid), y FECAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Madrid).