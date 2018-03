Obama no incrementará los impuestos a las clases medias por la reforma sanitaria

Agencias 20/09/2009 - 17:15 1 Comentario

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó una agresiva campaña de prensa el domingo para intentar lograr que más ciudadanos respalden su reforma del sistema de salud, un plan que está convencido de impulsar pese a la resistencia republicana.

Obama se presentó en cuatro redes de televisión del país para promover la reforma, e insistió en que no elevará los impuestos a la clase media, como sospechan los críticos.

Un sondeo de Gallup de esta semana reveló que un 60 por ciento de estadounidenses no cree que el Gobierno pueda expandir la cobertura de salud sin elevar impuestos a la clase media o degradar la calidad del servicio. Un 38 por ciento sí lo cree posible, según la encuesta.

Mantiene su promesa

En el programa de CBS "Face the Nation", el mandatario mantuvo su promesa de no elevar impuestos para personas que ganen menos de 250.000 dólares al año. Dijo que gran parte de la reforma se puede financiar erradicando los abusos en el actual sistema de salud.

"Aún puedo mantener la promesa porque, como he dicho, cerca de dos tercios de lo que estamos proponiendo saldría del dinero que está actualmente en el sistema de salud pero que está siendo malgastado. Y como ya he dicho, no es que esté haciendo afirmaciones sin agarraderas", agregó.

Obama dijo a la cadena CNN que el costo promedio anual de los planes de salud es de 13.000 dólares y que la mayoría de los estadounidenses no se verán afectados por el nuevo impuesto.

La campaña de Obama para impulsar la reforma está siendo marcado por un duro debate entre los ciudadanos escépticos sobre el plan. El representante demócrata Joe Wilson, de Carolina del Sur, debió pedir disculpas por gritarle "¡Usted miente!" al presidente durante un reciente discurso en el Congreso.

¿Víctima de racismo?

El episodio llevó al ex presidente Jimmy Carter a argumentar que Obama estaba siendo víctima de racismo, una tesis que el propio mandatario desechó.

"Creo realmente que tiene más que ver con el hecho de que hay algunas personas que piensan que el Gobierno no puede hacer nada. Como dije, hay algunas personas que sólo quieren vencerme políticamente, pero no hay nada nuevo en eso", dijo Obama a Univision.

Obama, que ya ha dedicado decenas de discursos y entrevistas a impulsar su plan, admitió que el debate ha sido un problema.

"Es duro", dijo a CBS. "Y hay un montón de partes que se pueden mover. Entonces agradezco el hecho que los estadounidenses sean cautelosos sobre esto porque es importante para ellos y para la mayoría de la gente aún no tiene cobertura de salud", agregó.