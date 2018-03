EEUU vuelve a relanzar la reforma sanitaria aunque aparca la "opción pública"

El modelo americano de sanidad es un verdadero fracaso. El modelo europeo es a lo que aspiran y no llegan gracias a los grandes grupos de poder que financian las campañas electorales americanas.



En España todos sabemos que la sanidad funciona bien, claro que hay listas de espera pero entra dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que los americanos vengan a Europa de vacaciones y de paso a provocarse infartos para que les operen del corazón u otras enfermedades porque su seguro médico privado no les cubre.



Los comentarios que he leído son autenticas majaderías, España tiene uno de los mejores sistemas de protección social del mundo y si ustedes no están a gusto vayanse a USA y dejen de tocarnos los perendengues al resto de los españoles con las mayores historietas que he oído.



Como se puede echar por tierra una sanidad que tiene el mayor índice de trasplantados y unos médicos que realizan las operaciones más complicadas y utilizan la tcnología más moderna que hay en este momento.



Solo faltaba ya que cuatro nos vendieran ya la moto de como funciona USA en este ambito, es una autentica vergüenza en ese y muchos otros aspectos.