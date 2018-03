Alerta ecológica en el Golfo de México tras la explosión de una petrolera

Después del hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, situada en el Golfo de México, las autoridades temen un desastre ecológico por los miles de litros diarios de petróleo que se derraman cada día.

La plataforma, próxima al Estado de Luisiana y alquilada por la empresa petrolera British Petroleum (BP), se hundió el pasado jueves después de explotar dos días antes por causas que todavía se desconocen. Once trabajadores permanecen desaparecidos y se teme que fallecieran en el accidente.

BP ha desplegado un dispositivo de docenas de embarcaciones y aeronaves para controlar el derrame de petróleo, según explica la cadena BBC. A pesar de que los primeros informes indicaban que el derrame era mínimo, ahora se estima que casi 160.000 litros de crudo se están vertiendo en el golfo diariamente.

El mal tiempo ha mantenido la mancha de petróleo alejada de la costa y se espera que el oleaje diluya el crudo pesado y permita que se hunda en el Golfo de México.

La superficie bañada en petróleo abarca 30 kilómetros cuadrados, 25 veces más grande de lo que se pensaba, según las previsiones del Servicio de Guardacostas. Éste ha advertido de que el derrame podría afectar a playas, islas costeras y manglares a lo largo de una amplia zona. El pronóstico no es positivo y es probable que el derrame de petróleo se alargue durante meses, según asegura el diario The New York Times.