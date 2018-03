Obama descarta ir de vicepresidente de Clinton

Agencias 10/03/2008 - 19:24

El senador de Illinois, Barack Obama, ha descartado hoy el "truco" de su rival Hillary Clinton de querer ser su pareja en la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales que encabezaría la senadora por Nueva York. "No me presento a vicepresidente. Me presento a presidente de Estados Unidos de América" y comandante en jefe, ha dicho Obama, que podría ser el primer presidente negro del país, en un mitin en Mississippi.