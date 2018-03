EEUU 'muy preocupado' por la venta de armas de Rusia a Siria

Agencias 22/08/2008 - 18:25

Estados Unidos está "muy preocupado" por informes según los cuales Rusia quiere vender armas a Siria, ha declarado el viernes un portavoz del Departamento de Estado.

"Estamos desde luego muy preocupados por informes de que Rusia podría suministrar armas y sistemas de armamento a Siria, dijo el portavoz Robert Wood.

"Siempre hemos dicho a los rusos que estas ventas no deberían avanzar, no contribuyen a la estabilidad regional y, una vez más, los llamo a no seguir adelante con estas ventas si hay un intento de avanzar con ellas", dijo Wood a la prensa.