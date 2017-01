Los republicanos rectifican tras su primer enfrentamiento con Trump en el Congreso

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al Partido Republicano tras la decisión de sus congresistas de reducir los poderes de la Oficina de Ética. Trump, tras abroncar a sus correligionarios, ha conseguido salvar a este órgano teóricamente independiente que tiene entre sus cometidos vigilar el comportamiento de los legisladores. Este enfrentamiento supone el primer roce del presidente electo con su partido tras ganar las elecciones, a solo tres semanas de la investidura. El equipo de Trump ya evalúa si construir o no un muro en la frontera entre EEUU y México.

El lunes, durante una sesión a puerta cerrada, los congresistas republicanos dieron 'luz verde' a unos cambios que, en la práctica, implica dejar la Oficina de Ética en manos de las personas a las que teóricamente debe vigilar.

La comisión instaurada en 2008 iba a llamarse Oficina de Revisión de Quejas y, entre los cambios introducidos, no podría recibir denuncias anónimas ni realizar declaraciones públicas sobre las investigaciones en curso contra congresistas.

Trump criticó en Twitter que la revisión de este órgano hubiera sido "la actuación y prioridad número uno" de un Congreso que tiene trabajo por hacer. "Centraos en la reforma fiscal, la atención sanitaria y en muchas otras cosas con bastante más importancia", exortó el magnate, que tomará posesión del cargo el 20 de enero.

