Trump: "Rusia estuvo tras el ciberataque electoral a EEUU, pero otros países también"

"Rusia, China, Japón, México... Todos nos van a respetar mucho más que antes"

Se da un año y medio de plazo para el muro y asegura que México lo pagará

"Los republicanos harán un favor a los demócratas derogando el Obamacare"

Donald Trump, durante su comparecencia. Imagen: Reuters.

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este miércoles en su primera rueda de prensa en más de cinco meses (la última la dio en julio, cuando pidió directamente a Rusia que 'hackeara' los correos electrónicos de Hillary Clinton) que Rusia estuvo detrás del ciberataque electoral "pero otros países también". 10 frases que resumen el discurso.

'Hackear' es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó refiriéndose a los informes de inteligencia que indican que los ataques cibernéticos rusos pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano. "Sobre el 'hackeo', creo que fue Rusia", agregó, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.

Trump ha insistido en que "nunca" tuvieron que haberse filtrado informes difundidos en las últimas horas sobre supuestas operaciones de agentes rusos que pueden incluir material comprometido para él.

También ha criticado las "noticias falsas" publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, "quizás", la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos. En este sentido, ha asegurado que es una "mancha" en el historial de cadenas como CNN y ha achacado la publicación a "gente enferma".

Trump ha recordado que visitó hace años Rusia y ha explicado que, como persona conocida, tiene siempre "mucho cuidado" y está rodeado de guardaespaldas. El mandatario electo ha añadido que también advierte a quienes le acompañan: "Tened cuidado porque hay cámaras en todos lados".

Asimismo, no ha dudado en utilizar de nuevo la información filtrada por los 'hackers' recordando que, según estos documentos, Clinton recibió por anticipado las preguntas de un debate televisado, algo "horrible" en su opinión.

Sobre el futuro de las relaciones con Rusia, Trump ha instado a no dar nada por sentado. "Gustarle a Putin es un punto a mi favor, no un problema", ha apostillado, aunque el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, afirma que Estados Unidos no será "amigo" de Rusia.

Los plazos del Muro mexicano

El presidente electo ha reiterado su intención de construir un muro en la frontera con México y ha anunciado un plazo límite de año y medio para comenzar las obras, que el país vecino asumirá 'a posteriori', según el magnate. "No es una valla, es un muro", ha subrayado el magnate, a las preguntas.

Una vez pasado el plazo, comenzarán las obras y México "devolverá" el coste. En este sentido, el magnate ha planteado la posibilidad de que las arcas públicas mexicanas asuman mediante un impuesto o un pago directo el mencionado "reembolso". "Así será", ha dicho, dando por segura una posibilidad que el Gobierno de Enrique Peña Nieto siempre ha descartado.

"No les culpo por aprovecharse de Estados Unidos", ha añadido, en una crítica que ha trasladado a las administraciones norteamericanas, que "no tendrían que haberlo permitido". "Rusia, China, Japón, México... Todos nos van a respetar mucho más que antes", ha zanjado.

Portazo al Obamacare

Según él, a reforma sanitaria impulsada por su predecesor, Barack Obama, es un "desastre total" y ha anunciado que los republicanos intentarán derogarla inmediatamente para hacerle un favor a los demócratas.

En este sentido, ha dicho que "lo más sencillo" sería dejar que el Obamacare "implosionase" en 2017, en la medida en que no puede subsistir con su normativa actual. "Podíamos limitarnos a sentarnos y criticar", ha argumentado. "El Obamacare es un problema de los demócratas y nosotros vamos a acabar con este problema por ellos. Vamos a prestarles un gran servicio", ha añadido.

Trump ha anunciado que, en cuanto sean confirmados los miembros de su Gobierno, se presentará un plan para "derogar y sustituir" la reforma sanitaria, de tal forma que Estados Unidos pueda tener "una sanidad mucho menos costosa y mucho mejor".

Y en materia económica, Trump ha señalado que EEUU será el mayor productor de empleo que "Dios haya creado".