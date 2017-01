El nuevo secretario de Estado de Trump asegura que Estados Unidos no será "amigo" de Rusia

Rex Tillerson afirma que Putin va contra los "intereses americanos"

"Rusia es peligrosa pero no impredecible", añadió

Llama a "rendir cuentas a Cuba por su conducta"

Rex Tillerson en su discurso de este miércoles. Imagen: Reuters

Rex Tillerson, ex director ejecutivo de ExxonMobil y elegido por Donald Trump como secretario de Estado de su administración, ha declarado este miércoles que las "actividades recientes" de Rusia van en contra de los "intereses americanos". Por ello, asegura que difícilmente serán "amigo" Estados Unidos de Rusia.

"Mientras Rusia busca respeto y relevancia en la escena mundial, sus recientes actividades van en contra de los intereses estadounidenses", dijo Tillerson en su comparecencia de confirmación en el Senado, después de que varios medios hayan cuestionado la relación entre Trump y Putin, que podría haber quedado dañada.

Medios estadounidenses como la CNN, The Washington Post y The New York Times publicaron este martes un informe de la inteligencia que indica que Rusia posee datos comprometedores suficientes como para "chantajear" a Trump. "Rusia es peligrosa pero no impredecible", ha dicho el futuro secretario de Estado. Estados Unidos no será probablemente nunca "amigo" de Rusia, ha añadido.

"Para lograr la estabilidad que es el fundamento de la paz y la seguridad en el siglo XXI, el liderazgo americano no sólo debe ser renovado, tiene que ser reivindicado", ha señalado Tillerson en el segundo día de audiencias ante senadores demócratas y republicanos para evaluar las credenciales del gabinete escogido por Trump.

El futuro jefe de la diplomacia norteamericana reconoció que Moscú "ha invadido Ucrania, incluida la anexión de Crimea, y apoyado a fuerzas sirias que violan brutalmente las leyes de la guerra", por lo que "nuestros aliados en la OTAN tienen razón al alarmarse sobre la pujanza de Rusia".

No obstante, fue "la ausencia del liderazgo estadounidense" lo que dejó "la puerta abierta y envió señales no intencionadas", señales "débiles o ambiguas sobre 'líneas rojas'", aseguró, en una clara referencia al incumplimiento de Barack Obama en 2013 de su promesa de intervenir en Siria si el régimen usaba armas químicas.

Tillerson también habló sobre Cuba y afirmó que el país no ha hecho concesiones en derechos humanos tras el acercamiento con Estados Unidos y que Washington no la ha hecho responsable por su "conducta". "Nuestro reciente acuerdo con el gobierno de Cuba no fue acompañado por ninguna concesión importante en derechos humanos. No los hemos hecho rendir cuentas por su conducta", dijo Tillerson durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

Respecto a China, afirmó que "no ha sido un socio fiable" para lidiar con la amenaza nuclear de Corea del Norte.En simultáneo, la Comisión de Asuntos Judiciales seguirá en la segunda parte de la sesión de confirmación de Jeff Sessions para el cargo de secretario de Justicia.

Varias personas han interrumpido la comparecencia de Tillerson y para protestar por su futuro nombramiento. Han sido desalojadas por los guardias de seguridad. Fuera del Senado también se han repetido las protestas de activistas del medio ambiente, algunos de ellos disfrazados de dinosaurios para criticar que se nombre a un ex directivo de una petrolera como jefe de la diplomacia.