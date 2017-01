Donald Trump desaparece de sus empresas

Las webs de sus compañías han eliminado su imagen y la de su hija

La imagen de Trump aparecía en la web de la Trump Tower de Filipinas; ya ha desaparecido

Como preparación para la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, las empresas de Donald Trump han eliminado la imagen de su propietario y de su hija, Ivanka Trump, quienes hasta ahora habían sido los dos principales exponentes de las compañías Trump para vender sus productos y servicios.

De las páginas principales de sus empresas han desaparecido las grandes imágenes que aparecían del próximo presidente estadounidense y su hija mayor, que tendrá funciones similares a las de primera dama. Han sido sustituidas por estampas de recurso de los sitios en los que se encuentra cada compañía.

</p>

La noticia, que adelantó The New York Times, llega después de que el pasado 11 de enero, el presidente electo anunciara que se desvinculaba de su imperio empresarial, pese a que la ley se lo permitía. "Podría ser presidente y dirigir mis empresas y lo haría muy bien, pero no quiero. Entiendo que quieran que los presidentes se centren en lo que tienen que hace", dijo en su primera comparecencia tras ganar las elecciones.

La eliminación de la imagen de Trump y su desvinculación de las empresas de las que es propietario ha tenido lugar en esta última semana, entre el 15 y el 17 de enero, y se ha acelerado en los últimos días, a pocas horas de que el republicano tome posesión en Washington.

Las reglas de ética federales prohíben a los cargos del Gobierno que su imagen sea utilizada para la publicidad y comercialización de productos, aunque esto no afecta al presidente de la nación. No obstante, hasta el momento, todos los presidentes de Estados Unidos han actuado como si les afectara igualmente.

La imagen de Trump no ha desaparecido por completo de sus páginas webs. Si bien ya no aparece en la página principal de cada empresa, como hasta ahora ocurría, continúan incluyendo la biografía del magnate y relacionándolo con las compañías como fundador, pese a que él mismo se desligó de todos sus cargos.