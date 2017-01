¿Quién es quién en la Administración Trump? Una fortuna de 4.500 millones y ni un solo latino

El gabinete de Trump será el primero sin un hispano desde 1988

Son nominados por el presidente y ratificados por el Senado de EEUU

Donald Trump con su vicepresidente, Mike Pence. Imagen: Reuters

Donald Trump, que ha tomado posesión de su cargo este mismo viernes, se ha rodeado de exmilitares, empresario y multimillonarios. Juntos acumulan una fortuna de más de 4.500 millones de dólares, sin contar con el patrimonio del propio Trump. La polémica elección de su equipo ha causado revuelo entre la oposición durante los últimos meses. EN DIRECTO l Trump jura el cargo y se convierte en el 45 presidente de EEUU.

La Administración Trump será la primera sin un hispano desde 1988, cuando el entonces presidente, Ronald Reagan, nombró a Lauro Cavazos como su secretario de Educación. Los miembros del gabinete son nominados por el presidente -salvo el vicepresidente y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca- y tienen que ser ratificados por el Senado de EEUU por mayoría simple. The Spanish Council ha elaborado un pequeño perfil de cada uno de los hombres del presidente:

1. Mike Pence, vicepresidente. Se trata de uno de los cargos más importantes dentro de la Administración Trump. Este político, nacido en Indiana en 1959, se define como conservador y cristiano, incluso llegó a plantearse el sacerdocio. Fue congresista por Indiana desde 2001 hasta 2013. Su mayor punto de fricción con Trump es el económico, ya que cuando fue congresista votó a favor de todos los tratados de libre comercio, cosa que Trump ha prometido 'descabezar'. Pence es conservador en cuanto a políticas sociales se refiere: se manifiesta en contra del aborto y del matrimonio homosexual. En su currículum hay leyes polémicas como la de Restauración de la Libertad Religiosa.

2. Rex Tillerson, secretario de Estado. Otro de los puestos clave, junto al de vicepresidente. Es un ingeniero y empresario de éxito, un magnate del petróleo, nacido en Texas en 1952. Ha sido una de las elecciones más polémicas por su falta de experiencia política. Desde 2006 presidía la petrolera ExxonMobil Corporation, cargo que dejó para integrarse en la administración Trump. En 2016 la revista Forbes le incluyó en el número 64 en la lista de personas más poderosas del mundo. También ha sido polémico por su estrecha relación con Vladimir Putin, presidente de Rusia (de hecho éste le entregó en 2013 la medalla al Orden de la Amistad).

3. Steven Mnuchin, secretario de Hacienda. Nació en 1962 en el seno de una familia judía y estudió en la Universidad de Yale. Extrabajador del banco Goldman Sachs, conoce perfectamente el entramado financiero. Durante la campaña electoral de Trump ha sido su director financiero. Sin embargo, no es el primer exmiembro de Goldman Sachs en ocupar este puesto. Primero lo hicieron Robert Rubin y Henry Paulson, con Bill Clinton y George W. Bush, respectivamente.

4. James Mattis, secretario del Defensa, o 'Mad dog' ('Perro loco' en español). Es un general jubilado del Cuerpo de Marines de EEUU, en el que fue el 11th comandante del Comando Central del Ejército, responsable de Oriente Próximo y Asia Central, nombrado por el presidente Obama. De 2007 a 2010 dirigió el Comando de Fuerzas Conjuntas de EEUU y sirvió simultáneamente como comandante supremo aliado de la OTAN de 2007 a 2009. También estuvo al mando de la Fuerza Expedicionaria Marítima y la Primera División Marine durante la Guerra de Irak. Su estrategia agresiva en el campo de batalla también hizo que le llamaran 'monje guerrero' (lo de monje venía por su actitud reflexiva y bagaje intelectual).

5. Jeff Sessions, fiscal General. Es senador por Alabama (estado en el que nació en 1946), puesto en el que ha sido reelegido hasta en cuatro ocasiones consecutivas (2002, 2008, 2014). En 2005, la revista National Journal lo calificó como el quinto senador más conservador de la Cámara. Apoyó la Guerra de Irak y es claro opositor del matrimonio entre personas del mismo sexo (votó a favor de una enmienda constitucional para prohibirlos en 2004 y 2006).

6. Wilbur Ross, secretario de Comercio. Uno de los multimillonarios de Trump. Este nombramiento fue muy polémico, ya que se trata de un 'outsider' de la política. Es inversor y exbanquero conocido por la reestructuración de empresas que han quebrado en industrias como el acero, el carbón, las telecomunicaciones, la inversión extranjera y los textiles. Se ha mostrado partidario de cambiar las relaciones comerciales de EEUU con China (cosa que comparte con Donald Trump). En 2016, Forbes lo eligió como uno de los mayores multimillonarios del mundo, con un patrimonio estimado de 2.500 millones de dólares.

7. Andrew Puzder, secretario de Trabajo. Otra de las elecciones de Trump polémica por no pertenecer al mundo de la política, y sí al mundo de los negocios, y no tener experiencia. Es el director Ejecutivo de CKE Restautants, la compañía matriz de comida rápida Hardee ́s and Carls ́s Jr. Es conocido por su incorrección política, incluso han llegado a compararle con el propio Trump. Se opone al aumento del salario mínimo y a las regulaciones para proteger a los empleados.

8. Ryan Zinke, secretario del Interior. Durante su carrera política ha defendido el acceso público a las tierras federales, aunque se ha posicionado en contra de políticas más ecológicas en temas que van desde la extracción de carbón hasta la perforación de petróleo y gas. Fue el único representante de Montana en el Congreso de EEUU. Además, es exsenador y sirvió en el cuerpo de élite de la Armada estadounidense, los Navy SEAL, de 1985 a 2008.

9. Tom Price, secretario de Sanidad. Es médico y congresista del Estado de Georgia desde 2005. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Su principal función será gestionar la herencia del Obamacare, recientemente rechazado por el Senado, y por la que se ha manifestado en contra en varias ocasiones.

10. Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Creció en un barrio humilde de Detroit. Es un prestigioso médico neurocirujano que se presentó a las primarias del Partido Republicano en 2016, al mismo tiempo que Donald Trump. Pese a su rivalidad durante las primarias, y pese a haber jurado que no formaría parte de la administración del nuevo presidente, Carson ha aceptado el puesto de secretario de Vivienda. Una de las mayores críticas a las que se enfrenta es su falta de experiencia en la política.

11. Elaine Lan Chao, secretaria de Transportes. Nacida en Taipéi el 26 de marzo de 1953. Es la primera mujer asiáticoamericana en formar parte del Gabinete de EEUU. Es una política estadounidense que desempeñó el cargo de secretaria de Trabajo durante el mandato George W. Bush, de 2001 a 2009, y también fue secretaria de Transporte bajo las órdenes de George H. Bush. Los sindicatos dicen que como secretaria de Trabajo se puso de parte de la industria a la hora de hacer cumplir la normativa laboral y de seguridad.

12. Rick Perry, secretario de Energía. Fue gobernador del Texas entre 2000 y 2015. Sucedió en el cargo a George W. Bush cuando asumió la Presidencia de EEUU. En 2011 se presentó a las primarias en estados Unidos. Su nombramiento ha sido polémico porque durante esas primarias prometió eliminar el Departamento de Energía.

13. Betsy DeVos, secretaria de Educación. Es una empresaria y filantropista de éxito, su familia es propietaria de la multinacional Amway. Es conocida por defender el movimiento School Choice y sus lazos con la comunidad cristiana. Es defensora de las conocidas como "escuelas chárter", -colegios públicos administrados por entes privados, con o sin fines de lucro-.

14. David Shulkin, secretario de Asuntos de Veteranos. Su nombramiento ha sido polémico por haber ocupado un cargo de responsabilidad en la Administración Obama y por ser el primer secretario de este departamento que no es veterano. Es el actual subsecretario de Salud del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EEUU. Tiene una dilatada carrera en el ámbito académico.

15. John F. Kelly, secretario de Seguridad Nacional. Es un general retirado del Cuerpo de los Marines de EEUU, con una dilatada carrera militar. Ha destacado por su férrea defensa de Guantánamo y su posición en contra de que las mujeres sirvan en las Fuerzas Armadas. Además de proteger al presidente, Kelly sería el encargado de controlar la inmigración ilegal y la construcción del muro en la frontera con México.

16. Reince Priebus, jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Su influencia y experiencia ayudarán a mejorar la relación entre Trump y el Partido Republicano tras los enfrentamientos protagonizados a lo largo de la campaña. Es el presidente del Comité Nacional Republicano desde 2011. Priebus fue uno de los fieles defensores de Trump durante toda la campaña electoral, incluso en sus momentos de menor popularidad.

17. Mike Pomeo, director de la Agencia Central de Inteligencia. Tendrá que hacer frente a la controvertida relación de Trump con la Agencia de Inteligencia en temas sensibles como el hackeo ruso. Pomeo se ha mostrado en contra del acuerdo nuclear con Irán, impulsado por la Administración Obama. Es antiguo oficial del ejército y congresista por Kansas desde 2011, además de miembro del Comité Nacional del Partido Republicano y del movimiento Tea Party.

18. Nikki Haley, embajadora ante las Naciones Unidas. Desde enero de 2011 es gobernadora de Carolina del Sur, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo público en ese Estado. Actualmente, con 44 años, es la gobernadora más joven de EEUU. Durante la campaña, fue muy crítica con Trump y dio su apoyo en las primarias a Marco Rubio y a Ted Cruz. Es Hija de inmigrantes indios.

19. Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental. Es un abogado y político republicano que ha ocupado el cargo de fiscal General de Oklahoma desde 2010. Ha desafiado las iniciativas del Gobierno de Obama para reducir las emisiones. Es un escéptico del cambio climático, algunos le sitúan como defensor de los intereses de compañías petroleras como Devon.

20. Robert Lighthizer, director de la Oficina del Representante de Comercio. Es un político y abogado asociado de la firma Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom. Se ha mostrado crítico con China, país al que ha acusado de realizar prácticas comerciales injustas y no cumplir con los compromisos que asumió en 2001 al unirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Nació en Ohio el 11 de octubre de 1947.

21. Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Congresista por Carolina del Sur desde 2011. Es fundador del grupo legislativo House Freedom Caucus, formado por republicanos del ala más conservadora. Será el responsable de diseñar el presupuesto de Trump y supervisar su política fiscal. Durante su carrera ha abogado por efectuar recortes en las prestaciones sociales.

22. Linda McMahon, directora de la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeñas Empresas. Otra de las millonarias de Trump sin experiencia política. Es conocida por su carrera profesional en el desarrollo de la compañía de entretenimiento deportivo World Wrestling Entertainment (WWE), relacionada con la promoción de la lucha libre profesional.

23. Stephen Bannon, estratega jefe y asesor. Con 62 años, Bannon se convirtió en jefe del equipo electoral de Trump hacia el final de la campaña. Su historia empezó en la Marina, siguió en el Pentágono, pasó por Hollywood como productor y culminó como director del portal de ultraderecha de noticias Breitbart. Es una de las voces radicales, misóginas y racistas más resonantes.

24. Jared kushner, asesor especial del presidente. Donald Trump ya tiene puesto para su yerno y hombre de confianza en su campaña. Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump, será asesor especial del presidente -un puesto que no requiere confirmación del Senado-. Kushner trabajará junto con el jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, y a su estratega jefe, Stephen Bannon, "para implementar la agenda del presidente electo".

25. Sonny Perdue, secretario de Agricultura. El presidente electo de EEUU ha elegido al exgobernador de Georgia Sonny Perdue (2003-2011) como su futuro secretario de Agricultura y completa así la selección de un gabinete que carece de hispanos por primera vez en 30 años. Empezó su carrera política como demócrata, hasta que en 1998 se convirtió en republicano. Perdue hizo historia al convertirse en 2003 en el primer gobernador republicano de Georgia tras 135 años de hegemonía demócrata, y en 2007 se dio a conocer por convocar una plegaria para que lloviese durante un periodo de severa sequía.