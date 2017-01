Donald Trump cierra la web en español de la Casa Blanca menos de 24 horas después de su llegada

Así que cree que tapándose los ojos desaparecerán los homosexuales, los hispanohablantes y el cambio climático, es tan inteligente como un niño de dos años. ¿Que ocurrirá cuando se de cuenta de que eso no es así?. ¿los matará a todos o los pondrá detrás del muro? porque ese es el siguiente paso, primero impiden la entada y después se deportan todos aquellos que no encajan en el patrón, me sé de memoria la película del nacionalismo, soy español. Así que empezamos a clasificar a los americanos, los que no son de la raza que deben, los que no hablan como se debe, los que no son muy machos como Dios manda,... da igual que haya más hispanohablantes, estadounidenses por derecho propio no inmigrantes, que en España,.... o hablan como la abuela de este señor o no son buenos americanos,... me lo sé de memoria, soy español....