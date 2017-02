Una asesora de Trump se inventa una masacre para justificar su veto a los refugiados

El supuesto ataque de dos iraquíes en Bowling Green nunca existió

Basa su invención en dos detenciones de 2011

Horas después admitió su error, descargando la responsabilidad en un tercero

Bannon y Conway, dos asesores de Trump. Imagen: Reuters.

Kellyanne Conway, asesora del presidente Donald Trump y quien el mes pasado se tornó famosa por su defensa de los "hechos alternativos" para defender a su jefe, justificó este viernes el veto a refugiados iraquíes apoyándose en una "masacre" que nunca ocurrió. ¿Es legal el decreto de Trump sobre inmigrantes y refugiados?

Conway ofreció una entrevista a la red de televisión MSNBC en que sostuvo que la nueva política de Trump para refugiados es similar a la que había adoptado el ex presidente Barack Obama en 2011 contra personas iraquíes.

.@KellyannePolls says that 2 Iraqi refugees "were the masterminds behind the Bowling Green massacre."

(There was no such massacre.) pic.twitter.com/sD3Nnb5xfE ? Joe Sonka (@joesonka) 3 de febrero de 2017

"Obama impuso un veto de seis meses al programa de refugiados iraquíes después que dos iraquíes vinieron al país, se radicalizaron y fueron ideólogos de la masacre de Bowling Green", afirmó, para añadir que la masacre "nunca fue cubierta por la prensa". Sin embargo, es imposible que la "masacre" no haya sido cubierta por la prensa porque nunca ocurrió.

Horas después (a la mañana siguiente, la entrevista fue por la noche), Conway explicó lo ocurrido. En concreto, señaló que los "errores honestos abundan", antes de descargar la responsabilidad en un error ajeno (el editor de una web de corte liberal, a quien -además- no cita).

1/2: Honest mistakes abound. Last night, prominent editor of liberal site apologized for almost running a story re: tweet from fake account ? Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 3 de febrero de 2017

2/2: yet won't name him, attack him, get the base 2 descend upon him. Same with MLKJr bust fake story. It's called class, grace, deep breath ? Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 3 de febrero de 2017

¿Qué sucedió en realidad?

En 2011 dos refugiados iraquíes asentados en Bowling Green, Kentuky, fueron arrestados por tratar de enviar dinero y armas a la red Al Qaeda y por haber usado explosivos improvisados contra fuerzas estadounidenses cuando aún vivían en Irak. Los dos aún cumplen penas de prisión.

De acuerdo con el diario The Washington Post, a raíz de ese incidente Obama determinó un chequeo más detallado de los antecedentes de los iraquíes que solicitaban refugio pero nunca suspendió ese programa.

Conway -ex jefa de la campaña electoral de Trump y ahora su asesora en la Casa Blanca- adquirió enorme notoriedad en enero al introducir el concepto de "hechos alternativos" en el léxico político para justificar la opinión de la Casa Blanca.

La polémica estalló cuando el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que la multitud que acompañó la investidura de Trump fue la mayor de la historia del país, una afirmación cuestionada desde el momento mismo en que ocurrió.

En una entrevista, Conway usó una figura novedosa para defender esa afirmación: "Ustedes dicen que se trata de una falsedad. Pero Sean Spicer, nuevo secretario de prensa, ofreció hechos alternativos a eso", comentó.