La Unión Europea y EEUU acuerdan seguir con su colaboración en Siria y Ucrania

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el nuevo secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, han acordado seguir cooperando en Siria y en Ucrania, tal y como ha señalado la europea vía Twitter.

Good meeting with Sec of State Tillerson in DC. We'll continue #EU-#US cooperation #Syria #Ukraine & much more pic.twitter.com/VXbMXCPEcC