Donald Trump asegura que reducirá el precio del muro con México cuando se implique en el proyecto

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado importancia a las informaciones sobre el alto coste que tendrá el muro prometido en la frontera con México y ha asegurado que las cifras bajarán en cuanto él mismo se involucre personalmente en el proyecto.

"He leído que el gran MURO fronterizo costará más de lo que pensaba el Gobierno, pero no me he implicado aún en el diseño ni en las negociaciones. Cuando lo haga, como ha pasado con el caza F-35 o con el programa del 'Air Force One', el precio BAJARÁ BASTANTE", ha apuntado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

El jueves, Reuters publicó los detalles de un informe interno del Departamento de Seguridad Interior que estima en 21.600 millones el coste del muro, mientras que hasta ahora se manejaba una cifra de unos 12.000 millones. A finales de enero, Trump informó de que había rebajado en unos 600 millones el coste del contrato del F-35 con Lockheed Martin, una cifra cuestionada por expertos en el sector de la defensa.

En un mensaje en Twitter anterior, Trump ha defendido de nuevo su orden ejecutiva que veta la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. "¡Nuestro sistema legal está roto! El 77 por ciento de los refugiados que han entrado en Estados Unidos desde la orden de restricción de viajes proceden de los siete países sospechosos. MUY PELIGROSO", ha apuntado.

Trump se encuentra en Florida, donde es el anfitrión para el primer ministro japonés, Shinzo Abe, con el que ha jugado un partido de golf. Precisamente poco después de los mensajes sobre el muro, Trump ha publicado en Twitter una foto de ambos. "Lo estoy pasando genial con el primer ministro Shinzo Abe", ha apuntado.