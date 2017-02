Más de 680 inmigrantes detenidos en redadas en EEUU

Obama deportó alrededor de 3 millones de inmigrantes en sus 8 años de gobierno. Eso supone deportar más de 1000 personas por día, a lo que hay que sumar los detenidos y finalmente no deportados.



¿Es noticia que se detenga a 680 de los cuales un 75% tiene antecedentes penales?



Trump no va a ser el mejor presidente de EEUU, pero viendo la campaña que hay en su contra no me extraña que haya ganado.