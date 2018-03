Detienen en EEUU a dos neonazis que planeaban asesinar a Obama

La inteligencia no esta en el color de piel, sino en el cerebro; Los neonazis no analizan que todas sus creencias y lineamientos ya pasaron de moda, y que por tanto el pais de los EEUU es un pais, democratico no discriminativo, y que por tanto no importa el color de piel de la persona o de la raza a la que pertenezca, lo que verdaderamente toma en cuenta es el nivel intelectual y el coeficiente que posea la persona para gobernar y tomar sus propias decisiones en eso consiste las leyes de hoy... No en la piel, si es blanco, moreno o negro... Eso no es lo que importa sino la personalidad y la intelectualidad de la persona....