El Ku Klux Klan asegura que Barack Obama no es negro, es "mitad negro"

Efe 6/11/2008 - 20:04 1 Comentario

Obama no es "negro", sino "mitad negro", segñun Thomas Robb, considerado por él mismo el Gran Caballero del Ku Klux Klan, quien no perdió la ocasión para opinar momentos después del triunfo del demócrata Barack Obama. "Se ha convertido en el primer presidente mulato de los EE.UU", ya que es "mitad negro" y no "negro", aseguro al portal FolhaOnline .

Robb explicó que Obama "es mitad negro" ya que "no fue criado en un ambiente negro". "Él fue criado por su madre blanca" argumenta en una nota titulada "América, nuestra nación está bajo el juicio de Dios", publicada en un portal del Ku Klux Klan que ya fue dado de baja.