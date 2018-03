El Ku Klux Klan asegura que Barack Obama no es negro, sino "mitad negro"

Deberíamos plantearnos una pregunta. ¿Qué somos? , y no interesa que raza tengamos, ni nuestra cultura, conocimiento, ni nada que nos condicione a la hora de responder. La respuesta es muy simple, todos somos “seres humanos”. ¿Diferentes? , Si. Y ahí radica lo bello de la humanidad en la diversidad y más grande aún en el respeto a esa diversidad, ahí es cuando el ser humano avanza en su camino y, no por el contrario se estanca, en un “pozo ciego” lleno casi siempre de odio y sin razón, de prejuicios infundados, de incoherencias colectivas alimentadas por algunos “profetas de la verdad”, que deterioran con su discurso y tergiversan la realidad y la historia en pos de una sola causa, “su conveniencia y la de los suyos”. Podríamos decir que estos manipuladores “profesionales” ¿son los culpables del racismo, la xenofobia, homofobia y demás fobias?- claro que no. Ellos solo se aprovechan de la inmadurez de una/s sociedad/es que no ha aprendido a convivir, de las carencias de uno, varios o todos los sistemas políticos, sociales y económicos que existen, por eso no es un problema regional y si mundial. Un problema que nos implica a todos y nos compromete de igual forma a solucionarlo. Pero entonces, si todas nuestras culturas, sociedades y sistemas políticos han hasta ahora fallado en el intento, a lo mucho han logrado “una tolerancia, entre dientes”, “una convivencia pacífica, pero apuntando a la cabeza del enemigo”, ¿como haremos para erradicar este mal? , todo indica, que podemos hacer de todo, pero que poco lograremos, seguiremos expresando buenas intenciones pero los resultados seguirán siendo magros. ¿Por qué? – simple. Porque partimos de una mala base. No podemos construir un nuevo edificio con los materiales del viejo. Necesitamos una nueva dirección, un enfoque nuevo, libre de todas esas falencias, prejuicios, que lo único que han hecho son dividir y destruir. Somos más fuertes juntos que separados y ya no como nación, país o comunidad internacional, sino como “seres humanos” que es lo que al fin y al cabo somos.