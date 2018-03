¿Periódicos a precio de oro sólo aptos para coleccionistas?

Después de observar el éxito del precio de las ventas, los principales periódicos de EEUU han decidido vender ahora reediciones de la "histórica" victoria del senador aforamericano de Illinois, Barack Obama, en las pasadas elecciones presidenciales del 4 de noviembre. El problema, cada ejemplar cuesta entre 4 y 49 dólares.

El adjetivo "histórico" es el que más se empleó para descibrir el resultado de las elecciones de Estados Unidos que catapultaron, por primera vez en la histora de EEUU, a un candidato negro a la Casa Blanca.

Subastas en 'eBay'

Y es que la historia vende. Después de observar el éxito de sus ventas el 5 de noviembre y los días después en la palataforma de subastas eBay.com, los editores de los principales diarios estadounidenses no han perdido la oportunidad de sacar provecho de filón de los coleccionistas y los seguidores del demócrata.

'The New York Times', el diario de más prestigio en EEUU y en el extranjero también es el que más ofertas tiene en eBay. Este miércoles, 121 personas habían guardado el periódico para tratar de realizar una plusvalía. Ahora también se puede comprar en la web oficial del periódico, eso sí, por el precio histórico de 14,95 dólares. Su competidor en la capital, 'The Washington Post', cuesta algo menos, 9,95 dólares. Al adquirirlo, uno "se convierte en parte de la historia", según cuentan en su página de Internet.

'USA Today' también se anima

Por su parte, el popular 'USA Today' es más barato: por 4,95 dólares, podrás "capturar un trozo de la Historia", dicen los comerciales. The Boston Globe cuesta casi lo mismo, 4 dólares. Mucho más caro es el Chicago Tribune, que sólo propone la portada del 5 de noviembre, por el inédito precio de 49,99 dólares mínimo.

Finalmente, el 'Los Angeles Times' se ha mostrado más original. Aparte de la edición del día siguiente de la victoria, propone un imán, un póster o incluso una de las planchas que sirvieron para imprimir el periódico en la rotativa, eso sí, por 32 dólares.