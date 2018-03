Obama pide que se reúnan en su nombre a la cumbre del G-20

12/11/2008

El presidente electo estadounidense, Barak Obama, pidió hoy a la ex secretaria de Estado Madeleine Albright así como al ex congresista republicano Jim Leach que se reúnan con aquellos asistentes a la cumbre del G-20 de este fin de semana en Washington que así lo deseen, según informó su equipo de transición en un comunicado, precisando que se trata de encuentros "no oficiales".

Según el comunicado de Obama y el vicepresidente electo Joe Biden, Albright y Leach "estarán disponibles para reunirse con las delegaciones asistentes a la cumbre en su nombre" con el fin de recabar información de los asistentes, entre los que estará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El equipo de Obama ya había anunciado previamente que éste no asistiría a la cumbre.

"La cumbre de este fin de semana es una oportunidad importante para escuchar a los dirigentes de muchas de las mayores economías mundiales", afirmó el máximo consejero en política exterior de Obama, Denis McDonough, quien, tras alabar a George W. Bush por convocar la reunión, subrayó que "sólo hay un presidente en estos momentos en Estados Unidos".