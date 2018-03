Washington se prepara para la toma de posesión de Obama

Juan Carlos Rodríguez 19/01/2009 - 17:53 Comentarios

Enlaces relacionados Blog La telaraña: La ilusión del cambio

Obama es entusiasmo. Nunca, hasta ahora, el ascenso de un candidato hasta presidente de los EEUU había suscitado tanta expectación. Hay una profusión de parafernalia incomparable. Eso es: pins, pancartas, banderas, carteles, pegatinas? Algunos recuerdan a las famosas de Eisenhower: "I like Ike", crecen los "Yes we did". Pudimos.

Televisiones merodean por todos los capítulos de la vida de Obama, su viaje siguiendo las huellas de Lincoln y Jefferson por Nueva Inglaterra, es un run run de fondo . El martes, a las 12, en la Casa Blanco. Esa es el sueño. Y, como nunca, habrá una parálisis total. Comercios que anuncian su cierre, institutos sin clases, dentistas sin cita... América quiere a Obama.

Quiere ver su proclamación como 44 presidente de los EE UU. Pero, ante todo, un santo ascendiendo a los altares antes de que haya hecho milagro alguno. Bueno, pregunto y veo, ya ha hecho uno: la ilusión ha vuelto al país. Quizás desde Kennedy, no se había sentido nada igual. Pero la comparación no vale.

Obama: ¿rico de cuna?

A Obama la gente le siente, aquí en Estados Unidos, como suyo. Algunos me explican que el mayor orgullo no es, ni tan siquiera, que sea negro. No: lo importante es que ha sido rico de cuna, que no se ha hecho rico con la política. Lo fundamental es que la gente -esa infinita clase media norteamericana- lo siente como uno de los suyos.

¿No es peligroso que tanta esperanza se diluya en el descalabro de la crisis? "Nos ha reconciliado con nuestro país, nos ha hecho de nuevo sentirnos orgulloso de ser americanos. Eso ya lo tenemos", contesta una veterana demócrata que no niega la equiparación con un santo que despierta a las masas: "Probablemente esa sea la mejor raza de políticos".

La gente, sin embargo, no espera milagros, se conforma con que se ponga manos a la obra, con que ya está en ello, con que se preocupe por el futuro del país. Hay quien esgrime la era Bush como "años oscuros", pero sobre todo de abandono. Casi tres meses al año ha pasado en su rancho, dos años de vacaciones en dos legislaturas. Afortunadamente Obama no tiene rancho.

Un presidente involucrado

"Nunca ha habido un presidente electo tan involucrado en el gobierno del país", proclaman. La CNN/Opinion Research Corporation exhibe una encuesta en la que un 82 por ciento de los ciudadanos norteamericanos alaba el trabajo de Obama durante la transición en el poder. Eso tiene una lectura inmediata: Obama ha conseguido también la complicidad de los republicanos.

'The New Yorker', probablemente el mejor juez político de los Estados Unidos, publica en su último número en su portada la imagen de un Obama que camina hacia la Casa Blanca seguido por una multitud roja y azul. Todos juntos. El orgullo americano.

Obama: no hay otro tema de conversación, mientras se cruzan invitaciones a fiestas, a las múltiples fiestas que en casas y en distintos locales están previstas para la mañana y la tarde del martes. Mientras, de fondo, la radio y la televisión tararean obras y milagros de la vida del nuevo presidente, contando desde cuál es su restaurante favorito a cómo tira de tres jugando al baloncesto.

Los fieles peregrinan a Washington, es una gran marcha negra, una caravana sobre nieve y frío, que tomará Washington. Hablan y hablan: que si es más carismático que Keneddy, superior en disciplina y organización a Clinton, inteligente y lúcido como nunca lo fue Bush...

Luego será o no será, podrá o no con el cierre de Guantánamo o la crisis galopante, pero Obama ya les ha dado a los norteamericanos lo que más miedo les dio perder. Que no fue, no, su épico sentido de la seguridad nacional, no: el orgullo de ser América.

Una América plural con un presidente cosmopolita, con mundo bajo sus pies, de Kenia a Indonesia, pero que ha recorrido, desde Kansas a Vermont, escuelas, asambleas, asociaciones, clubes, universidades. Se ha echado a la calle a escuchar. Y es la calle quien entra en la Casa Blanca. Esa es la felicidad americana.