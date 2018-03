Palin regresa a casa entre los rumores de una guerra interna con McCain

UNA COSA…, SON MUCHAS COSAS



… Tantas como espectadores,



o pensadores e incluso mercaderes y charlatanes.



… Yo no se, con respecto a la pintura,



que misterio hay en las obras de Picaso



( que para mi es la gran estafa)



y ojala me equivoque!.



…Porque a Picaso hay que descuartizarlo,



amarlo y respetarlo…, ya que “Guernica” no es relajo!.



… Porque Picaso es una bofetada ruidosa y sonara



para tanto cretino “formal” que prefieren matar



antes que cambiar, y que no toleran “Metamorfosis”



…, y odian y persiguen a las “mariposas nocturnas”



…, y que son “una piedra” para el Arte,



para la libertad y el propio criterio y lenguaje!,



…, de todos estos “zombis de charol” que todo lo miden en métrica y compas y jamás cuestionan lo tradicional



ni se atreven mandar al infierno a Reyes y Dioses!.



… Porque si malo es ser “Naci” en política, peor es serlo en el Arte, que es el lenguaje después de la poesía



que mayor tolerancia y libertad exige y requiere!.



Alfonso Játiva Gómez