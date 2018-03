Un juez ordena suprimir canciones de los Beatles de una web

6/11/2009 - 16:52

Un tribunal federal de Los Ángeles ha decretado una orden de protección temporal contra el sitio después de que EMI, la discográfica de los Beatles emprendiera acciones legales contra ellos el martes.

LONDRES, 6 nov (Reuters) - La discográfica londinense EMI ha ganado una orden judicial contra la página web BlueBeat.com que dictaminó que había vendido canciones de los Beatles sin su permiso.

BlueBeat.com ha estado ofreciendo canciones de los Beatles por 25 centavos de dólar (17 céntimos de euro) cada una, aproximadamente una cuarta parte de lo que cuesta en iTunes, que domina este mercado.

Antes del dictamen estaba disponible una extensa lista de álbumes de los Beatles, tanto originales como versiones modernas remasterizadas, a pesar del hecho de que el grupo todavía no ha llegado a un acuerdo con los proveedores para liberar su preciada discografía en Internet.

'EMI no autorizó que el contenido fuese vendido o puesto disponible en BlueBeat.com', dijo el sello discográfico en un comunicado a comienzos de la semana.

En su defensa, BlueBeat argumentó que 'vendimos grabaciones completamente diferentes que las que están protegidas por los derechos de autor' por EMI, y añadió que las nuevas grabaciones fueron creadas a través de un proceso llamado 'simulación psico-acústica'.

El tribunal escuchará las alegaciones de ambos lados respecto al caso el 20 de noviembre, según los documentos judiciales.

