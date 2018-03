NEC planea una ampliación de capital para reforzar su estructura

La noticia de la recaudación de capital, publicada por diversas fuentes el jueves, generó el viernes un crecimiento de un 10,5 por ciento en sus acciones, que habían perdido un 60 por ciento durante los últimos cinco meses.

TOKIO, 6 nov (Reuters) - NEC (JP6701.TK ) el mayor fabricante de ordenadores de Japón, planea ampliar su capital en 133.900 millones de yenes (unos 995 millones de euros) mediante una emisión de títulos para apoyar su debilitada estructura de capital, mientras trata de recortar costes.

NEC, que la semana pasada recortó sus previsiones de beneficio operativo en un 40 por ciento, está desesperada por reforzar su capital, debilitado por las pérdidas en la unidad de semiconductores NEC Electronics y sus pobres ventas de sistemas de redes.

