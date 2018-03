Intel planea una asociación con la india ITI

6/11/2009 - 17:39

ITI quiere tener una participación minoritaria en las sociedades propuestas, un 26 por ciento, según las ofertas, dijo el periódico.

MUMBAI, 6 nov (Reuters) - INTEL (INTC.NQ ) el mayor fabricante de chips del mundo, planea aceptar la invitación de ITI, fabricante estatal indio de equipos de telecomunicaciones para crear algunas sociedades conjuntas, según informó el viernes Business Standard.

El diario señaló que Intel estaba interesado en fabricar hardware y equipos para la tecnología WiMAX, que genera transmisiones inalámbricas de datos de hasta 75 megabytes por segundo.

(Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Diego Hernández en la Redacción de Madrid; + 34 915858341; Madrid.online@thomsonreuters.com)

